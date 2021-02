Aktuelt Treningssenter Uvanlig reklamefilm får mange reaksjoner – Målet med filmen er å vise at du kan være deg selv, sier medeier og daglig leder Thomas Skjørestad på Storhaug Treningssenter. Publisert: 22. februar 2021, 12:40 Helgi Hildarson Hoydal

En reklamefilm som Storhaug Treningssenter har publisert, skaper store reaksjoner på sosiale medier. Filmen ble publisert søndag, og den blir delt og likt av svært mange.

Når vi vanligvis ser en reklamefilm for et treningssenter, er det som regel trente kropper og glade ansikter vi får se. I denne filmen er det mørk humor og overraskelser som skal selge medlemskap.

– Det er kult å lage noe annerledes. Noe som folk ikke forventer er bra, sier Skjørestad, medeier og daglig leder på Storhaug Treningssenter.

Joner og humor

Filmen er laget av Thomas Skjørestad selv, som har fått med seg Atle Dahl, Reidar Ewing, Håvard Rosenberg og Kristoffer Joner på laget.

Det var sistnevnte som kom med ideen. Ifølge Skjørestad er humor et bra virkemiddel i slike film.

– Vi tenkte at vi skulle lage en film som var litt annerledes. Det ser ut som vi har truffet bra med denne, sier Skjørestad.

Vær deg selv

Skjørestad forteller at mange er redde for å trene på treningssenter, fordi de tenker at de må være bra trent for å begynne - noe filmen bevisst spiller på.

– Det er selvfølgelig helt feil. Alle skal få lov til å være seg selv, sier han.

Målet med reklamefilmen er at folk ikke skal holde seg tilbake, og få lagt det kroppspresset som hersker, vekk.

– Det handler om å få folk til ikke å være redde for å komme inn i treningssenteret. Med denne filmen vil vi vise at ingen trenger å være bra trent for å komme inn til oss, sier han.

– Og så gjør vi det på en måte som er litt morsom, avslutter han.

