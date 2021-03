Aktuelt Student Ny runde med digital undervisning for UiS-studenter etter påske Men det blir gjort unntak for noen studenter med særskilte behov. Publisert: 15. mars 2021, 12:19 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Studentene ved UiS må belage seg på en ny runde med digital undervisning den første uka etter påskehøytiden. FOTO: Jarle Aasland (arkivfoto)

Dette opplyser universitetet selv i en pressemelding mandag.

Ønsker å åpne snarest mulig

«Smittesituasjonen i Stavanger-regionen er svært ustabil, og regjeringen anbefaler å gjennomføre undervisningen digitalt der det er mulig. All undervisning ved UiS skal derfor gjennomføres digitalt første uken etter påske (uke 14, fra tirsdag 6. til fredag 9. april)», står det i pressemeldingen.

Ansatte og studenter ble orientert om dette mandag formiddag.

Det gjøres likevel noen unntak for studenter som trenger tilgang til laboratorier, utstyr, instrumenter og øvingslokaler.

Universitetet ber studenter som har behov for dette holde seg oppdatert i læringsplattformen Canvas.

På UiS’ nettsider står det at det planlegges mer fysisk undervisning på campus så snart smittetrykket tilsier det og at praksis skal gjennomføres så langt det er mulig.

God tid

Etter jul- og nyttårsfeiringen hadde UiS digital undervisning i over en måned.

At studentene ble plassert på den digitale skolebenken, førte til mye frustrasjon. Flere studenter og politikere mente denne beskjeden kom altfor seint.

Først 8. februar åpnet universitetet opp igjen for fysisk undervisning, men kun for grupper på inntil 50 deltakere.

Leder av Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr), Philip Jamissen, har forståelse for at UiS velger å stenge ned etter påske, og er glad for at avgjørelsen blir tatt allerede nå.

– Det er nok mange studenter som skal hjem til påske, men nå kommer beskjeden i god tid, sier han.

– Kvaliteten er dårligere i digital undervisning, men jeg tror ikke en uke vil gå for mye utover studentene, legger han til.

