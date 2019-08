Nå kommer elsparkesyklene - for cruiseturister

Flere i sentrumskjernen har sett opp mot himmelen og lurt på når sparkesykkel-galskapen plutselig kommer til Stavanger også.

Transportløsningen har utløst stor debatt i Oslo etter historier ulykker, rot og misnøye etter de ble introdusert i hovedstaden i mars.

Nå står øyeblikk Stavangers elleve første elsparkesykler til utleie klare på Strandkaien, møysommelig plassert like ved et av cruiseskipene til kai.

Bak dem er en liten gjeng lokale gründere.

Ikke som de andre

Morten Askeland og Torstein Severin Grønnestad pluss to kompiser utgjør Umiigo. I over ett år har de jobbet med å få elsparkesykler til Stavanger. Først måtte det finansieres og bestilles, digital løsninger måtte skapes og samarbeidspartnere måtte skaffes.

– Det er bare et spørsmål om tid før de store aktørene kommer til byen. Vi ønsket å være i forkant, og tilby mer enn bare fremkomstmidler, forteller Torstein Severin Grønnestad, medgründer i Umiigo.

Libo Solutions, Voi og Zvipp er blant selskapene som allerede har kontaktet Stavanger kommune angående utleie av elektriske sparkesykler. De har sagt seg enige med Stavanger kommune, og venter på grønt eller rødt lys fra stavangerpolitikere i august.

Det vil da være snakk om 150–200 sparkesykler per selskap. Men Umiigo-gutta ønsker ikke å fylle byen med ymse sparkesykler. Morten Askeland forteller at målet er å få besøkende i byen til å bruke Stavanger for det byen er verd.

– Vi vil få turistene ut til skjulte skatter i byen. Vi har en app med et kart over ulike severdigheter, kaffer og spisesteder i byen, og målet er å få turistene komme enkelt frem dit og legge igjen mer penger i byen, forteller med-gründer Morten Askeland.

– Cruiseturistene har ofte 8–9 timer i byen før de må videre. Da er det en effektiv måte å la de oppleve Stavanger på, også hvor turistene ikke rekker å gå, legger han til.

Tor-Arne Vikingstad

En utfordring når man kommer til en ny by er å komme seg fra A til B. Å begynne å ta buss er noe herk. Drosje er dyrt. Sykling er teit. Det fikk gutta i Umigo til å tenke nytt.

– Men det har ikke vært lett, forteller Grønnestad.

De forteller om hardt arbeid og mange nedturer. Blant annet å oppdrive seriøse investorer har vært vanskelig. For å få regnestykket til å gå opp, har de måttet investere egne penger i prosjektet.

– Vi skjønte fort at vi konkurrerer mot mange og store aktører. Når vi har lagt liv og sjel ned i Umiigo, skulle bare egne penger mangle, fortsetter han.

Foreløpig på Umiigo-listen er diverse museer og restauranter som Mano Pizza og Døgnvill. Målet er å få flere med og å ekspandere internasjonalt.

– Vi er i dialog med større selskap, også internasjonalt. Målet er å gjøre dette til et tilbud utover Norges grenser, forteller guttene.