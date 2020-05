Aktuelt Næringsliv Utsalget skal hjelpe dem som faller utenfor: – Jeg hadde vært i et rusmiljø om det ikke var for Monica På Nytorget åpner snart Bak Til Livet. Her skal døra alltid stå på gløtt. Publisert: 18. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kjersti Bjørnsen (t.v.) fant seg aldri til rette i arbeidslivet, men det var før hun møtte Monica Skuterud. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Når Kjersti er klar, så er planen at det er hun som skal bli daglig leder, sier Monica Skuterud.

Hun nikker mot Kjersti Bjørnsen (20), som svarer med å smile forsiktig tilbake.

Det var ingen selvfølge at hun skulle få denne sjansen. 20-åringen har ikke taklet arbeidslivet godt. Arbeidslivet har ikke taklet henne heller.

Men så traff hun Monica.

– Det at folk ikke gir deg opp, det betyr så utrolig mye, sier Bjørnsen.

Det hjelper å hjelpe

Skuterud jobber nå med å få Bak Til Livet opp på beina. Det blir en kafé hvor gjester kan få med seg forskjellige salater, tradisjonsrik husmannskost og bakervarer.

Men det er gjengen bak disken som gjør bedriften spesiell.

– Vi skal drive med arbeidstrening og ettervern. Målet er å bygge ledere som er så gode at de kan rekrutteres av andre bedrifter også, sier Skuterud.

Hun har alltid hatt stor glede av å hjelpe andre. Skuterud har tidligere jobbet innenfor rusomsorgen, hun har vært med på å bygge opp asylmottak og sitter i styret i Røde Kors.

LES MER:

Uteliv og servering: Åpent eller stengt? Her er vår oversikt!

LES MER:

Sabrura Sticks & Sushi åpner på Herbarium i slutten av mai

Drømmen har alltid vært å starte en egen bedrift som kan hjelpe folk som har havnet utenfor.

– Jeg har selv hatt tøffe perioder, men jeg har heldigvis hatt folk rundt meg som har hjulpet meg med å bite tennene sammen. Hvis mitt engasjement kan være til hjelp, så skulle det bare mangle, sier Skuterud.

I løpet av neste år skal Bak Til Livet ta over denne adressen, på hjørnet av Nytorget og Nykirkebakken. Eiendommen skal først totalrenoveres. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Vinn, vinn, vinn

Planen er å åpne utsalget på Nytorget i midten av juni, men lokalet er foreløpig et pit stop. Skuterud har allerede signert en avtale med eiendomsutvikler Anders Ohm om å flytte inn i Nytorget 4.

– Dette her er et kjempebra tiltak. Det er et bakeri, noe som vi trenger i området. Det er heller ikke en kjede, noe som gjør det unikt. I tillegg gjør bedriften noe positivt for samfunnet, sier Ohm til Byas.

Lokalet som Skuterud skal overta må først gjennom en totalrenovering. Planlagt overtakelse var mai/juni 2021, men på grunn av koronautbruddet antar begge partene at åpningen blir utsatt.

Bjørnsen og Skuterud traff hverandre for første gang på Kafe Go Nok i Gamle Stavanger. Nå skal de drive Bak Til Livet sammen, og på sikt skal Bjørnsen ta over som daglig leder. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lukker ikke døra

Til tross for at Skuterud har hatt mange jern i ilden, har hun aldri drevet bakeri.

Heldigvis har hun god hjelp. Samboer Søren Laurits Laursen er inne på eiersiden, han var med på å starte opp Den Danske Bager tidlig på 90-tallet.

Så får hun god hjelp av de ansatte.

– Jeg har forandret meg mye. Jeg hadde vært i et rusmiljø om det ikke var for Monica. Hun har gitt meg en ny mulighet, sier Bjørnsen.

Skuterud har allerede advart Byas om at hun er ganske lettrørt. Når 20-åringen forteller, sliter sjefen med å holde tårene tilbake.

Hun forteller lattermildt at det raknet fullstendig da hun åpnet opp julegaven fra Bjørnsen: En planke med påskriften «bonusmamma».

– Mange fikser opp slitne biler eller båter, men hva med mennesker? Det skal være mulig å gå på en smell, uten at alle dører lukkes, sier Skuterud.

Publisert: 18. mai 2020, 19:00