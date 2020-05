Aktuelt Russen 400 færre «russehendelser» for politiet: Håper russen vil fortsette sin gode oppførsel Vanligvis skal russetiden være over etter 17. mai. Men koronarussen ruller videre. Politiet ber dem fortsette i det gode sporet og vise hensyn til andre. Publisert: 25. mai 2020, 19:00 Tollef Jacobsen

Politiet mottok flest klager på russen natt til 18. mai, men har hatt betydelig færre hendelser med russen enn i fjor. FOTO: Fredrik Refvem (arkiv)

Etter den reduserte russefeiringen, planlegger russen å feire ut juni.

Politiinspektør Grete Winge kan ikke bekrefte noen sluttdato, men politiet har fått høre fra flere russ at de vil fortsette fram til 15. juni.

Russen 2020 har fått en amputert russetid, og Winge håper de vil fortsette å vise den gode oppførselen de har gjort fram til nå.

Politiinspektør Grete Winge. FOTO: Jon Ingemundsen

400 færre «russehendelser»

På grunn av koronakrisen har flere russeaktiviteter blitt skrinlagt: Landstreffet ble avlyst, og russetiden kom ikke skikkelig i gang før i mai.

Fra 1. januar til 21. juni 2019 var det 492 utrykninger til 597 hendelser relatert til russen.

Fra januar i år fram til 22. mai har politiet rykket ut på 105 av 190 hendelser relatert til russen. Flest hendelser - 123 stykker - var i mai.

Tallene er ikke mulig å sammenligne, men Winge sier at russen etterfulgte påleggene politiet ga dem.

– Det finnes selvfølgelig unntak fra disse tilfellene. Politiet kan avslutte fester og rulling hvor det er alvorlig smittefare. Hvis dette pålegget ikke etterfølges, kan man straffes med anmeldelse og forelegg.

På spørsmål om antall klager som er kommet inn til politiet, svarer Winge at de mottok flest klager natt til 18. mai, hvor de fleste gjaldt høy musikk og forstyrrelse av natteroen.

Hun legger til at mange av hendelsene som gikk på musikken kom fra private fester også - ikke bare fra russen.

Thea Willoch Rettedal opplyser om at russedressen beholdes på ut varmere juni dager FOTO: Privat

Videre feiring er fremdeles betinget

Det er ikke satt en nøyaktig sluttdato for russefeiringen, men russepresidenten ved Sandnes videregående skole har tidligere sagt til Byas at elevene fortsetter å ha dressen på, og vil fortsette å rulle i både van og buss så lenge retningslinjene overholdes.

– Russestyret har en tett dialog med kommuneoverlegen, og passer på at det er forsvarlig å fortsette feiringen, sier russepresidenten.

Regjeringen har tidligere vedtatt at alle videregående eksamener ble avlyst på grunn av koronakrisen, hvilket gir russen lengre tid til å feste og ta knuter.

– Folk kommer nok til å fortsette litt individuelt, slik som første uken. Det er fortsatt vanskelig å planlegge noe stort, og vi venter på eventuelle endringer. Hvis det etterhvert blir lovlig å holde arrangement med 200 deltakere gjør det ting lettere for oss, sier Rettedal.

Politiinspektør Winge legger til at russen skal følge rådene til Folkehelseinstituttet, inkludert dette med at det ikke kan være flere enn 20 personer samlet på privat sted. Russebil og -buss er et privat sted. Rådet om å holde én meters avstand gjelder også for russen. Hun sier avslutningsvis at alle borgere har et ansvar for å begrense smittespredningen i samfunnet – også russen.

