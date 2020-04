Aktuelt Butikker Kjøpesentre ser lys i enden av tunnelen: Flere utvider åpningstidene Fra mandag går Tvedtsenteret tilbake til normale åpningstider. Amfi-sentrene og Kvadrat utvider med en time. Herbarium og Arkaden Torgterrassen er avventende. Publisert: 23. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mandag blir første dag med normale åpningstider for Tvedtsenteret. Som følge av koronautbruddet har 15 butikker hatt reduserte åpningstider, fire har vært helt stengt. FOTO: Pål Christensen (arkiv)

– Vi ser at handelen begynner å løsne litt. Vi er ikke på gamle høyder, men er sakte, men sikkert, på vei tilbake, sier senterleder ved Tvedtsenteret, Jarleif Tvedt.

Samtidig som restriksjonene letter for flere bransjer, har både butikker og senterlederen loddet stemningen for å utvide åpningstidene. Responsen har vært positiv fra begge sider. På mandag går Tvedtsenteret tilbake til sine normale åpningstider: Fra 10 til 20.

Flere besøkende

Ifølge Tvedt er det gode besøkstall som gjør at lyset i enden av tunnelen begynner å vise seg.

I forrige uke hadde Tvedtsenteret 35.000 gjester, forteller senterlederen. Denne uka ser det ut til å bli enda flere. Dette er likevel noen tusen mennesker unna normalen Tvedtsenteret lå på før koronakrisen inntraff.

Senterleder ved Tvedtsenteret, Jarleif Tvedt. FOTO: Jarle Aasland

Da tok Tvedtsenteret imot rundt 45.000 besøkende, opp mot 60.000 på gode dager.

– Men kundegrunnlaget er tilbake og vi begynner å nærme oss normale besøkstall igjen. I tillegg ønsker butikkene å få folk tilbake i jobb, forteller Tvedt.

Dette gjør resten

Flere andre kjøpesentre utvider også åpningstidene sine. Amfi-kjeden, som er eid av Olav Thon Gruppen, utvider sine åpningstider med en time. Fra mandag blir kjernetiden fra klokka 10 til 19.

Dette er bestemt av konsernet sentralt og vil gjelde alle i Amfi-gruppen.

– Mange av butikkene våre begynner å bli klare for lengre åpningstider igjen. Vi har tro på en forsiktig start, av hensyn til butikkene, lønninger og smittefare, så klart, sier senterleder ved Amfi Vågen i Sandnes, Bente Hetland.

Regionens største kjøpesenter, Kvadrat, er også eid av Olav Thon Gruppen. Dermed blir åpningstiden også her utvidet med en time.

Kvadrat utvider åpningstiden med en time, fra 18 til 19. Det samme gjør de andre Amfi-sentrene. FOTO: Anders Minge

– Vi er forsiktige optimister og gleder oss selvsagt til at butikkene våre kan åpne igjen. Alt må skje forsvarlig, men det er veldig kjekt å se den positive tendensen og utviklingen, sier senterleder Renate Hjørnevik.

Kvadrat har i overkant av 150 butikker. På det verste var halvparten stengt. Senterlederen tør ikke si når senteret vil være tilbake i normal drift igjen.

– Det vil nok komme en ny normal etter dette og unntakstilstanden vil vare en stund til, tror Hjørnevik.

Senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik. FOTO: Jon Ingemundsen

Distriktets nyeste kjøpesenter, Herbarium, var fortsatt i oppstartsfasen da koronautbruddet inntraff. Senterleder Sigve Mydland synes fortsatt det er tidlig å utvide åpningstidene. I dag har senteret åpent fra 10 til 18.

– Slik kommer det nok til å være et par uker til, men vi ser an hva de andre gjør rundt oss, sier han til Byas.

Arkaden Torgterrassen vil også fortsette med åpningstider fram til klokka 18.

– Vi har fremdeles butikker som ikke finner det lønnsomt å ha full åpningstid allerede fra mandag. Gradvis ser vi at flere og flere gjenåpner og utvider sine tilbud med lengre åpningstider. Sakte beveger vi oss mot en ny normal, skriver senterleder Elisabeth Schibevaag i en e-post til Byas.

– Svært gledelig

Tvedt Eiendom eier og drifter Magasin Blaa. Her vil butikkene derimot ha reduserte åpningstider. Tvedtsenteret blir dermed det første kjøpesenteret i distriktet som går tilbake til normale åpningstider igjen.

Senteret har 30 butikker. Klatreveggen til Air by Bolder og treningssenteret EVO vil imidlertid fortsatt holde stengt som følge av nasjonale krav. Senteret kommer også til å fortsette med smitteverntiltak.

– Det har vært en tøff situasjon å stå i. Halvparten av omsetningen forsvant i over en måned. Det er ingen krise for oss akkurat nå, men det blir et tøft år for oss. Dette vil klart påvirke framtidige investeringer og prosjekter, sier Tvedt.

– Hvordan føles det da å kunne ha normale åpningstider igjen?

– Det er svært gledelig, og det blir hyggelig å få tilbake både ansatte og butikker. Situasjonen blir mindre usikker, men samtidig må vi fortsatt ha respekt for at vi eventuelt må gjøre justeringer igjen, sier Tvedt.

Publisert: 23. april 2020, 19:00