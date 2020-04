Aktuelt Restaurant Planen var å åpne i 2020. Hva tenker de nå? Byas har omtalt flere steder som skulle åpne i løpet av året. Nå er det meste satt på vent. Publisert: 13. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Koronautbruddet gjør det vanskelig for flere nye steder å sette en åpningsdato.

Koronautbruddet har lammet store deler av samfunnet. Mange bedrifter vet ikke hva framtiden bringer, men hva med dem som ikke kom i gang?

Tweed skal åpne i Kongsgårdbakken. Her holdt BAR Social Eating til tidligere. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tweed

Planla åpning: I slutten av januar

Konsept: Bar og restaurant

Hvor: Kongsgårdbakken i Stavanger sentrum

Hva er status nå?

– Alt er satt på vent. Vi bruker situasjonen til å finslipe lokalene, sier daglig leder Renas Yonan.

Når tror du at dere kan åpne?

– Det er veldig vanskelig å svare på nå. Vi skal i alle fall ikke skrote prosjektet og kommer til å åpne når vi får muligheten til det.

Restauranten K2 skal binde sammen øst og vest. Mur- og trehuset til høyre i bildet blir restaurantlokale. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

K2

Planla åpning: Innen sommeren

Konsept: Restaurant

Hvor: Pedersgata 69

Hva er status nå?

– Lokalet er snart klart. Vi er i rute, men det er vanskelig å gi en statusrapport. Vi får se hva som skjer, men vi kommer til å åpne til slutt. Vi har tross alt investert i en helt ny restaurant. Kanskje konseptet blir noe enklere fram til koronasituasjonen har roet seg, men jeg tør ikke gi et eksakt svar, sier daglig leder ved K2, Elisabeth Stengårdsbakken.

Når tror du at dere kan åpne?

– Det er umulig å si. Vi jobber som om vi skulle åpnet i mai, så får vi se hvordan det blir. Nå er vi nødt til å komme oss over kneika. Vi er positivt innstilt. Det hadde vært verre om vi åpnet i januar og måtte stenge etter to måneder.

Den trønderske sushikjeden er på etableringstokt. I hvilken form kjeden åpner på Herbarium avhenger av hva myndighetene sier. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sabrura

Planla åpning: I løpet av våren

Konsept: Restaurant og take away

Hvor: Herbarium

Hva er status nå?

– Vi følger med på hva myndighetene sier. Vi kan ganske raskt begynne å tilby take away, men buffeten vil først være tilgjengelig når situasjonen er normal igjen, sier daglig leder i Sabrura Sicks & Sushi, Preben Oosterhof.

Når tror du at dere kan åpne?

– He he, ja, jeg har tenkt det samme. Det er underlige tider. Vi er ca to uker bak skjema akkurat nå, men vi håper å kunne åpne allerede i månedsskiftet april/mai.

Aktivitetssenteret i Lagrådsveien står ferdig, men har ikke åpnet. FOTO: Hans Christian Boge-Fredriksen

Fangene på Fortet

Planla åpning: 1. april

Konsept: Aktivitetssenter

Hvor: Lagårdsveien 61

Hva er status nå?

– Vi har utsatt åpningen. Aktivitetssenteret er et sted som samler mennesker og vi ønsker å hindre smittespredning, sier driftssjef for Fangene på Fortet i Norge, Albert Buli.

Når tror du at dere kan åpne?

– Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men det kan fort se ut som vi må vente til august. Vi har investert 10 til 12 millioner kroner i Stavanger, så dette er ikke noe vi kommer til å skrote.

Kafeen Flamingo flytter inn i de gamle lokalene til Stavanger Sentrum. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Flamingo

Planla åpning: Etter påske

Konsept: Kafé og bar

Hvor: Søregata 30

Hva er status nå?

– Det å åpne etter påske hadde ikke gått uansett. Flere ting er forsinket siden samfunnet har vært i lockdown i en måned. Vi kommer til å åpne når det er mulig og forsvarlig, sier daglig leder Knut Bergesen.

Når tror du at dere kan åpne?

– Det må du nesten spørre helsemyndighetene og Bent Høie om.

O’learys ser seg om etter aktuelle steder i Stavanger og Sandnes, men det ser ikke ut til at kjeden vil åpne i noen av byene i år. FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

O’learys

Planla åpning: I løpet av 2020

Konsept: Bar, restaurant og aktivitetssenter

Hvor: Stavanger og Sandnes

Hva er status nå?

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å følge rådene fra myndighetene og støtte alle franchisetakerne våre. Til tross for koronautbruddet står vi fortsatt bak ambisjonen vår om å etablere flere steder i Norge. I Stavanger og Sandnes er vi i dialog med flere aktører og gårdeiere, men mange er opptatt av andre ting akkurat nå. Det er forstålig, derfor er også etableringen satt på vent, sier O’learys administrerende direktør, Kenneth Lorentzen.

Når tror du at dere kan åpne?

– Det tar en stund fra vi finner lokaler til vi kan åpne for publikum, og vi ser at tida går. Det blir tøffere og tøffere å få til en åpning i år.

Zouq skal flytte 60 meter nærmere sentrum, fra Pedersgata 12 til Pedersgata 4. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Zouq

Planla åpning: Innen 2019

Konsept: Restaurant

Hvor: Pedersgata 4

Hva er status nå?

– Byggeprosjektet har tatt lenger tid enn først antatt. Koronautbruddet har ført til ytterligere forsinkelser. Det er absolutt ikke en ideell situasjon å være i akkurat nå. Vi skal etter planen åpne en restaurant med mange sitteplasser, men nå ønsker vi bare å ferdigstille prosjektet, sier daglig leder ved Zouq, Rizwan Rafiq.

Når tror du at dere kan åpne?

– Vi ønsker å flytte før 17. mai. Da vil vi tilby take away, men jeg har ikke et godt svar på når restauranten åpner. Vi håper at situasjonen bedrer seg snart, at restriksjonene blir lettet på og pandemien kommer under kontroll.

Egon blir nabo med Joe & The Juice og tar over lokalene til Kitch’n (bakerst i bildet). FOTO: Marie von Krogh

Egon

Planla åpning: Til sommeren, trolig i august

Konsept: Restaurant

Hvor: Kvadrat

Hva er status nå?

– Utbyggingen går som planlagt. Vi tar snart over lokalene og starter arbeidet, sier Svein Atle Vermundsen i Norrein AS, selskapet som eier Egon-restaurantene.

Når tror du at dere kan åpne?

– Planen vår er fortsatt å åpne i løpet av sommeren.

