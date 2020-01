Marte (24) får daglig tilsendt uønskede bilder: Nå har kunstneren fått nok

I desember skrev KRSby om Marte Urke Antonsen, som har et mål om å gjøre 100 innsendte nakenbilder fra Instagram-følgere til en kunstutstilling.

Urke Antonsen har spurt følgerne sine hovedsakelig om kroppsbilder. Hittil har over 60 personer fra ulike deler av Norge, med ulik alder og av ulikt kjønn, sendt inn bilder til den unge kunstnerens prosjekt.

Prosjektets formål er å fremme kroppspositivisme gjennom anonyme, uretusjerte kropper i kunstverkene.

– Jeg vil vise mangfold av uretusjerte kropper i et samfunn som i dag skal være såkalt «Instagram-perfekt». Poenget er å få folk til å se hvor fine uredigerte kropper ser ut. Dette er ikke et penis- eller kjønnsorganprosjekt, understreker hun.

24-åringen er svært takknemlig for at flere ønsker å gå utenfor komfortsonen for kunstens skyld, men påpeker at nå er det flere menn som har gått over streken.

– Nå har det blitt en del meldinger fra menn som spør: «Skal jeg sende deg bilde av pikken min?». Jeg vurderer å drite i å ta imot bilder fra menn fordi det har blitt en så stor andel av slike meldinger, forteller hun oppgitt til KRSby.

LES OGSÅ:

Damares Stenbakk

Penisbilder i innboks

Marte Urke Antonsen sier hun gjentatte ganger har blitt seksuelt trakassert på sosiale medier de siste ukene. Hun blir oppringt av ukjente eldre menn og får ubehagelige forespørsler. I tillegg får hun tilsendt uønskede bilder av mannlige kjønnsorgan.

Marte Urke Antonsen/Instagram

Den unge kunstneren fikk nok da en eldre mann fra Sunnmøre nylig telefonterroriserte henne.

– Han sa han ville ha et nakenbilde av meg og spurte om jeg var singel. Nummeret hans hadde 50 anmeldelser på telefonterror.no, hvor noen hadde vurdert ham som farlig.

Urke Antonsen legger til at hun besvarer ubehagelige forespørsler med høflig avslag. De verste tilfellene blokkerer hun, men presiserer at det hele ikke er like lett når lignende hendelser skjer nesten daglig.

Foreløpig har ikke Marte Urke Antonsen anmeldt forholdene.

– Ingen kvinner har misforstått

Damares Stenbakk

– Forstår ikke folk forskjellen på kunst og uønskede penisbilder?

– Nei, det virker ikke sånn i det hele tatt og det er helt utrolig at det går an å misforstå så mye. Jeg trodde det kom tydelig fram hva prosjektet handlet om, men plutselig dukket det opp et hav av mannfolk som tror at dette er en mulighet til å vise pikken sin.

– Kan du forstå at noen misforstår når du selv har gått ut og spurt om nakenbilder?

– Ikke egentlig. Ingen av kvinnene eller jentene som har sendt inn bilder har misforstått. De spør høflig hva slags bilder jeg ønsker, og har bedt meg gi dem beskjed om bildene var for upassende eller ikke riktige for prosjektet.

– Mennene som sender meg bilde venter ofte ikke på svar fra meg før sender upassende bilder. De virker ikke interessert i svar fra meg heller, de sier bare at jeg må si ifra om jeg vil ha flere. Da er svaret glatt «nei».

– Ødelegger dette for kunstprosjektet ditt?

– Det ødelegger ikke for prosjektet, men selve følelsen rundt det. I starten fikk jeg mange gode tilbakemeldinger, men etter at det gikk noen timer satt jeg og var mer irritert over at folk ikke klarte å forstå.

Vil fortsatt ha nakenbilder

Damares Stenbakk

Likevel ønsker 24-åringen enda flere bilder til kunstprosjektet – og understreker at hun ikke utelukker alle menn, men begrenser heller antallet.

– Når jeg får spørsmålet «skal den være stiv eller slapp?» så er nok grensa for hva som er greit å sende uklar. Jeg skal ikke ta alle menn under en kam, men jeg kommer nok ikke til å svare eller åpne henvendelser fra absolutt alle. Jeg ønsker fortsatt flere kroppsbilder, men øker heller antallet bilder fra kvinner i prosjektet mitt.

Marte Urke Antonsen/Instagram

Om du først ønsker å bidra til Urke Antonsens kunstprosjekt har hun klare rettingslinjer på hva som kommer med.

– De fleste bildene jeg har laget eksemplarer av, er tatt i speilet av avsender selv eller av en annen person. Man skal enten se hele kroppen eller fra lår til ansikt, og ikke bare et kjønnsorgan, forklarer hun.

LES OGSÅ:

Sammenlignes med blotting

KRSby har forklart saken til Hanne Kro Sørborg, spesialist i sexologisk rådgivning.

Hun sier det ikke er forskjell på norsk lov når det kommer til hvordan man oppfører seg på eller utenfor Internett, som i straffelovens paragraf 298 lyder slik:

«Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke: Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a) på offentlig sted, eller b)i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.»

Politiet.no presiserer at sosiale medier og nettet også er offentlige steder.

Arkiv Fædrelandsvennen

– Det å vise fram sine kjønnsorganer til noen som ikke ønsker å se dem heter blotting og er ulovlig. Det samme gjelder når det kommer til skremmende og truende atferd og trakassering. Dette er ikke mer lov selv om det skjer på internett, sier Kro Sørborg.

Hun understreker viktigheten av ikke finne seg i mer på nett enn det vi gjør ansikt til ansikt.

– Det er ikke lov å vise penisen sin til noen helt fremmede. Det er ubehagelig, skummelt og ulovlig, og jeg tror de fleste som opplever blotting på gata i Kristiansand ville anmeldt dette til politiet. Det er også viktig at vi snakker høyt om dette, og husker på at det er de som sender uønskede bilder som gjør noe galt, ikke mottakeren, avslutter Hanne Kro Sørborg.