Legger ned filial: «Coffeeberry rykker tilbake til start»

– Det er en trist dag i dag, det er klart, sier gründer og daglig leder i Coffeeberry, Thomas Jørgensen.

For noen måneder siden hadde kaffekjeden tre utsalgssteder i regionen, men i juni forsvant kafeen i Klubbgata i Stavanger. Søndag var siste åpningsdag for Coffeeberry på Bryne.

Nå er det bare kafeen på Ruten i Sandnes som er igjen, der kaffeeventyret begynte i 2012.

I en pressemelding beskriver Jørgensen situasjonen slik: «Coffeeberry rykker tilbake til start».

Dårlig økonomi

Det er sviktende omsetning som er årsaken til at at Coffeeberry på Bryne nå legger ned.

– Det er rett og slett for få som bruker plassen. Da er dette konsekvensene, sier Jørgensen.

Kafeen har blitt drevet som franchise gjennom selskapet Rein & Halvorsen AS. Til tross for at selskapet omsatte for 1,2 millioner kroner i fjor, viser tall fra Proff.no at selskapet gikk med et underskudd på 150.000 kroner.

Dårlig økonomi var også årsaken til at filialen i Stavanger stengte dørene tidligere i sommer.

– Det koster å drive, og utgiftene ble dessverre for høye i forhold til inntektene, sa driftssjef i Coffeeberry, Stephen Suttie, til Byas den gang.

Jarle Aasland

Sandnes-kafeen består

Den lokale kaffekjeden etablerte seg i Stavanger i 2015 og på Bryne i oktober i fjor.

Planen var hele tiden å utvide ytterligere. I november 2017 hadde kjeden som mål å ha 15 til 20 kafeer over hele landet i løpet av de neste fem årene.

I mai bekreftet derimot driftsjefen at planene var lagt på is på grunn av de økonomiske resultatene.

Jørgensen skal nå, sammen med kona og medgründer Hanne Jørgensen, ta over alle driftsoppgaver i selskapet. Dermed gir også Suttie seg som driftssjef i Coffeeberry.

– Samtidig som vi kjenner på en sorg, så kjenner vi også på en ny giv og glede over å kunne konsentrere oss fullt og helt om Sandnes. Det var her det hele begynte, og nå skal vi gjøre det beste ut av situasjonen, sier Jørgensen.

Byas har forsøkt å komme i kontakt med driftssjef Stephen Suttie og daglig leder ved Coffeeberry på Bryne Jessica Rein Halvorsen, men har dessverre ikke lykkes.