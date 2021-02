Aktuelt Restaurant Disse restaurantene er med på «Spis Ute Ugå» i Stavanger 33 spisesteder deltar på matfesten. Flere av dem er positive til at arrangøren dropper 100-kronerskravet, men Sandnes ønsker ikke å følge etter. Publisert: 25. februar 2021, 14:02 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik så det ut på Déjà Vu Delikatesser da 100-uka i Stavanger ble arrangert for første gang. I mars er det duket for en ny runde, men nå under navnet «Spis Ute Ugå». FOTO: Pål Christensen

Arrangørene bak «Spis Ute Ugå» slapp torsdag oversikten over hvilke restauranter som er med på spisegildet fra 22. til 28. mars.

Lista viser at 33 spisesteder i byen deltar på «Spis Ute Ugå», tidligere kjent som «Spis for 100» (se faktaboks).

Det er ikke lenger et krav at restaurantene skal servere en rett til 100 kroner. Nå bestemmer spisestedene selv om maten skal koste 100 kroner, 125 kroner eller 150 kroner.

– Vi ønsker å spille på lag med restaurantene, men samtidig ønsker vi å bevare «matkupp-sjelen». Endringen gjør det mulig for restaurantene som har dyrere råvarer å skru opp prisen. Vi mener det er rimelig med 150 kroner også, sa initiativtaker og arrangør Andreas Berg til Byas i forrige uke.

FAKTA: Disse restaurantene deltar i Stavanger Café Bacchus Stavanger China Town Stavanger Déjà Vu Delikatesser Desi Deli Restaurant Doughnut Worry Garcia Stavanger Øst Hekkan Burger Stavanger House of Fingerfood India Tandoori Restaurant JAFS Løkkeveien Stavanger Jai Hind Indisk Restaurant Kafe Ask & Embla - Arkeologisk museum, UiS Kitchen & Table Stavanger LERVIG LOCAL Los Tacos Stavanger Maggis Munchies Mogul India Restaurant NB Sørensen Noras Kitchen Olive Tree Italian Stavanger Ostehuset Øst Peppes Pizza Pizzaco Eiganes På Kornet ROAST Stavanger Sabi Sushi Pedersgata Smashin' Sushi San Thai Dinner Asia Restaurant Thai Isan Restaurant & Take away Thai Street Food The Shack Stavanger Zouq Restaurant & Take Away

Tommel opp fra restaurantene

Byas har vært i kontakt med tre av restaurantene som er bekreftet til «Spis Ute Ugå». De er alle positive til endringen som arrangøren har innført.

– Dersom vi bryter den magiske 100-kronersgrensa, er det gjerne lettere for flere å legge igjen noen ekstra kroner, tror innehaver av House of Fingerfood, Morten Birkeland.

Han peker på at det er små marginer og at man må selge svært mange retter for at det skal være lønnsomt for restaurantene å selge middager til 100 kroner.

Rizwan Rafiq i Zouq minner samtidig om at det hele ikke handler om penger.

Rizwan Rafiq ved Zouq mener at flere prisklasser er en vinn-vinn-situasjon for både gjester og restauranter. FOTO: Ebba Schølberg Eiring

– Det handler om å komme seg ut og prøve maten til flere spisesteder. Nå som restaurantene får større handlingsrom, kan gjestene få enda mer for pengene. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, mener Rafiq.

Han nevner samtidig på at det ikke er slik at 100-kronersrettene nødvendigvis forsvinner. De restaurantene som ønsker å selge rettene til en 100-lapp, kan fortsatt gjøre det om de vil.

Gunnar Ellingsen i The Shack deler synspunktet om at kundene vil få mer for pengene.

– 100 kroner er jo veldig billig, sier han.

– Er det for billig?

– Nja. Ikke når det kun er en liten uke i året som brukes til promotering, men det er ikke liv laga lengre enn det, sier Ellingsen og legger til at The Shack trolig vil ha retter i forskjellige prisklasser under «Spis Ute Ugå».

Johannes Kay i 100-Ugå i Sandnes sier at det er uaktuelt å åpne opp for flere prisklasser. FOTO: Jon Ingemundsen

Uaktuelt i Sandnes

Sandnes har servert gauker og andre tilreisende matretter for en 100-lapp siden 2014. Nylig fullførte byen sin 15. utgave av 100-Ugå.

På spørsmål om Sandnes også vurderer å åpne opp for flere prisklasser, er svaret klinkende klart:

– Nei.

Det sier styreleder i Værtskapet som arrangerer 100-Ugå i Sandnes, Johannes Kay.

– Nå har vi gjort dette over så mange år. Serveringsstedene har fått mye erfaring om hva som skal til for å lykkes. Samtidig er 100-Ugå noe Sandnes er blitt svært kjent for. Det ønsker vi ikke å endre, fortsetter han.

Han mener imidlertid at det er positivt at Stavanger åpner opp for flere prisklasser og dermed distanserer seg fra 100-Ugå i Sandnes. På den måten vil ikke arrangementene være så like.

– Vi har ikke tenkt at 100 kroner er for billig. Vi skal ikke endre noe i Sandnes. Det eneste vi drømmer om nå er å bli ferdig med restriksjonene, slik at folk kan begynne å bruke byen som normalt igjen, sier han.

Publisert: 25. februar 2021, 14:02