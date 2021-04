Aktuelt Eksamen Lærerstudenter om skoleeksamen på UiS: – Fryktelig merkelig Lærerstudenter forstår ikke hvorfor de må møte fysisk til eksamen denne våren. Instituttleder for fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora vil ha en eksamen «tettest mulig normalen». Publisert: 27. april 2021, 13:45 Oda Bjønnes Hanslien

Flere lærerstudenter bekymrer seg for å ha eksamen på skolen. FOTO: Jarle Aasland (arkiv/illustrasjon)

Nylig skrev Byas om at UiS åpner opp for noen fysiske eksamener denne våren. Men det er ikke alle som er like glade for dette:

– Det er studenter som uttrykker misnøye og fortvilelse over at skoleeksamen gjennomføres under de omstendighetene vi er i, skriver leder av linjeforeningen Pedagogstudentene UiS, Åse May F. Mossige, til Byas.

Eksamenen det gjelder er for et mattefag for grunnskolelærere. Eksamen er satt opp 25. mai, og skal etter planen gjennomføres på universitetet.

– Tettest mulig normalen

Byas har også snakket med pedagogstudenter som forteller at de har sendt en e-post til instituttet der de argumenterte for å ha hjemmeeksamen. Ettersom de ikke har hatt en optimal undervisning, bør de heller ikke ha en «normal» eksamen, ifølge dem.

Instituttleder for fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Lars Rune Waage, svarer i en e-post til Byas.

– Vi gjør dette nettopp fordi vi liker å komme tettest mulig på normalen. I dette tilfellet tilsier dét at vi må anstrenge oss for å kunne arrangere en skoleeksamen.

Ifølge ham er matematikkfaglige vurderinger som har ført til at denne eksamenen skal være på skolen.

– En skoleeksamen og en hjemmeeksamen måler ikke det samme. Der førstnevnte gir oss hva studentene kan finne fram til over tid, viser sistnevnte oss et øyeblikksbilde av hva studentene kan prestere - uten ekstra hjelpemidler, skriver Waage.

Linjeforeningen Pedagogstudentene UiS forteller at flere studenter har reagert på at de må ha skoleeksamen nå i vår. FOTO: NTB (illustrasjon)

– Folk har et liv utenom UiS

Studenter Byas har pratet med, har lest den tidligere saken om fysisk eksamen på UiS. De er ikke fornøyde med prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, sitt svar på hvorfor noen eksamener egner seg best på skolen.

– Jeg forstår jo at de vil ha oss der, og at det er den beste måten å ta en eksamen på. Men vi blir kanskje nødt til å sitte i karantene i to uker i starten av sommerferien. Folk har jo jobb. Folk skal hjem. Folk har et liv utenom UiS, sier én av dem.

Instituttleder Waage skriver at det enda ikke er sikkert at en skoleeksamen skal gjennomføres, men hvis det blir fysisk oppmøte på eksamen, vil det skje innenfor gjeldende smitteverntiltak.

– Vi har forståelse for at ingen ønsker å komme i karantene, skriver instituttlederen.

Videre forteller en av lærerstudentene at siden de går en integrert master, så forstår hun ikke hvorfor det er så viktig med en skoleeksamen. Flertallet har fått innvilget sine masterstudier, så i bunn og grunn kunne de hatt en eksamen som ble godkjent eller ikke godkjent.

– Skoleeksamen er fremdeles såpass viktig at vi ønsker å prioritere denne, skriver Waage.

Føler ikke de blir hørt

Mossige fra Pedagogstudentene UiS forteller at flere studenter opplever det som et stressmoment å måtte møte fysisk til eksamen sammen med flere andre studenter. De opplever også at universitetet ikke hører på dem.

Waage forteller at UiS er opptatt av studenters mentale helse, og at de ønsker å følge emneplanen i det emnet de er oppmeldt til eksamen i. Det er også satt i gang flere tiltak for å hjelpe studenter med ensomhet.

– Blant annet har vi hatt turdag. UiS har også andre tilbud som muligheter for samtaletime, studenttelefon, åpent bibliotek og flere arrangementer på nett. Til høsten vil vi ansette flere studentassistenter for å følge studentene våre tettere. men på lovlig avstand.

Elleve dager før eksamensdato, er siste frist for studentene å få vite hva som blir den endelige eksamensformen. FOTO: NTB (illustrasjon)

Beskjed elleve dager før

En av studentene Byas snakker med synes det er «fryktelig merkelig» at de skal ha eksamen på skolen, mens videregående skriftlig eksamen for videregående elever er avlyst.

– Flere studenter uttrykker at de ikke er fornøyd med prioriteringen med tanke på avlyste eksamener for videregående elever, skriver Mossige.

Waage svarer at instituttet skal prioritere det som er i deres emneplaner og følge påleggene fra beredskapsledelsen på UiS - og legger til:

– Videregående skoler må svare for sine prioriteringer.

Plan A for lærerstudentene er å ha skoleeksamen, mens plan B blir å ha den hjemme. Denne beskjeden får studentene senest elleve dager før eksamensdato. Dette synes studentene blir for sent.

– Én stor utfordring med covid-situasjonen er at langtidsplanlegging ofte er svært utfordrende eller umulig, skriver Waage.

Publisert: 27. april 2021, 13:45