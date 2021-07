Aktuelt Butikker Har solgt søtsaker for millioner i Stavanger. Nå utvider Godtebyen til både Sandnes og Sola Godteri har vært god butikk for innehaver Emrah Coban, som nå er klar for å utvide til nabokommunene. På sikt vil han også ha filialer i Haugesund og Bergen. Publisert: 07. juli 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Godtebyen åpner ny filial på Bystasjonen i Sandnes. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi har hele tiden hatt et ønske om å etablere oss i Sandnes. Kontrakten er signert og vi jobber med å ferdigstille lokalet, sier daglig leder i Godtebyen, Emrah Coban.

Han snakker om Godtebyens nye utsalg på Bystasjonen, rett overfor Extra-butikken som åpnet på kjøpesenteret i mars.

– Forhåpentligvis får vi levert glassveggene i dag. Så fort disse er på plass, kan vi åpne om kort tid. Kanskje allerede denne måneden, sier han.

Søt suksess

Butikken på Bystasjonen skal tilby i overkant av 600 ulike typer smågodt, i tillegg til andre søtsaker. Dette er rundt 100 færre typer enn butikken i Stavanger. Årsaken er at lokalet ikke er like stort.

Godtebyen åpnet i Stavanger høsten 2018. På noen måneder solgte bedriften godteri for 2,7 millioner kroner.

Daglig leder Emrah Coban har drevet Godtebyen i Stavanger siden høsten 2018. Nå utvider han til både Sandnes og Sola. FOTO: Stella Marie Brevik

I 2019, da Godtebyen var inne i sitt første fulle år i drift, fikk bedriften et overskudd på en halv million kroner. Omsetningen var på hele 7,9 millioner, viser tallene fra regnskapsnettstedet Proff.

Det utgjør ganske mange hekto smågodt.

– 2020 var også et godt år for oss. Vi ender på cirka sju millioner kroner i omsetning, så ikke fullt like bra som i 2019, men vi er fornøyd med tanke på at vi har vært gjennom en pandemi, sier Coban.

Vil også nordover

Etterspørselen og de gode resultatene gjør det mulig for Coban å utvide.

I tillegg til etableringen i Sandnes har Godtebyen etablert et lager i Sola. Her er planen å åpne et lagerutsalg i løpet av høsten.

– Etter dette ser vi videre mot Haugesund og Bergen, sier smågodtgründeren.

