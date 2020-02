«Spis for 100» sier seg selv. Du betaler en 100-lapp for et måltid, men hva får du egentlig for pengene?

– Det er opp til spisestedene selv å bestemme hva de vil servere. De ønsker selvsagt å vise seg fram fra sin beste side og da må de lage noe de er komfortable med å selge, sier prosjektleder for «Spis for 100» i Stavanger, Andreas Berg.

Arrangøren legger nemlig ingen føringer på hva du får på tallerkenen, men Berg forteller at det er et krav som blir stilt de 35 spisestedene som er med på Stavangers første 100-uke.

– Vi vil at de skal servere «husets porsjoner». Går du et sted hvor du er vant til å få store porsjoner, så skal du få like mye nå, sier Berg.

Men også her finnes det unntak. Tar restauranten utgangspunkt i en svært dyr rett, kan du ikke forvente å få like mye for en hundrings - om ikke restauranten selv ønsker å være på tilbudssiden.

– Du vil få den samme maten, men risikerer en mindre porsjon. Her vil selvsagt råvarene som blir brukt ha mye å si. Men utgangspunktet vårt er at spisestedene skal tilby husets porsjoner, sier Berg.

Her har vi i Byas sammenlignet 100-retten til restauranten med den ordinære prisen som står oppført i menyen. Noen restauranter har laget egne retter til 100-uka og har derfor ikke sammenligningsgrunnlag.

Akropolis

Rett: Marinert gyros

Ordinær pris: 189,-

Du sparer: 89,-

Al Forno, Skagen

Rett: Pizza con Pepperoni

Ordinær pris: 155,-

Du sparer: 55,-

Bacchus

Rett: Husets marinerte kyllingfilet

Ordinær pris: 159,-

Du sparer: 59,-

Bullock Steak & Bar

Rett: Spansk biffgryte

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Burger & Beers

Rett: Holy Smoke

Ordinær pris: 169,-

Du sparer: 69,-*

*Under 100-uka får du også fries med på kjøpet. I tillegg er burgeren 150 gram i stedet for 180 gram.

Bølgen & Moi

Rett: Bakt lange

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Cafe Sting

Rett: Pitabrød med falafel

Ordinær pris: 155,-

Du sparer: 55,-

China Town

Rett: Rød Curry Duck

Ordinær pris: 148,-

Du sparer: 48,-

Déjá Vu

Rett: Tempurasalat

Ordinær pris: 215,-

Du sparer: 115,-

Desi Deli

Rett: Butter chicken

Ordinær pris: 189,-/199,- (ta med/spise inne)

Du sparer: 89,-/99,-

Dominos, Fiskepiren

Rett: Pepperoni pizza

Ordinær pris: 189,-

Du sparer: 89,-*

*Dominos kjører kampanjen «Mega Week» denne uka, og tilbyr stor pizza til 129,-.

Finkel

Rett: Chili con carne

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Foodloose

Rett: New Orleans-inspiret fiskesuppe

Ordinær pris: 165,-

Du sparer: 65,-

Garcia

Rett: Oksehale-risotto

Ordinær pris: 269,-

Du sparer: 169,-*

*Porsjonen er ikke mindre enn vanlig.

Groovy Diner

Rett: Big Hunk O’Love

Ordinær pris: 139,-

Du sparer: 39,- *

*Under 100-uka får du også 0,5 liter cola med på kjøpet.

Hekkan, Stavanger

Rett: Dirty

Ordinær pris: 148,-

Du sparer: 48,-*

*Under 100-uka får du også med valgfri brus på kjøpet.

India Tandoori

Rett: Chicken Tikka Masala

Ordinær pris: 149,-

Du sparer: 49,-

Italo

Rett: Linguine med kaffekrem.

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Jai Hind

Rett: Chicken Tikka Masala

Ordinær pris: 159,-

Du sparer: 59,-

Kaffelade

Rett: Kyllingpizza

Ordinær pris: 149,-

Du sparer: 49,-

Los Tacos

Rett: 3 street tacos (valgfritt)

Ordinær pris: 110,-

Du sparer: 10,-*

*Under 100-uka får du også guacamole med på kjøpet.

Lucky Bowl

Rett: Bacon- og cheeseburger

Ordinær pris: 219,-

Du sparer: 119,-

Maggis Munchies

Rett: Biff og rødbetfalafel-bowl.

Ordinær pris: 175,- (biff) / 149,- (falafel)

Du sparer: 75,- / 49,-

Olive Tree, Stavanger

Rett: Filetto alá crema

Ordinær pris: 280,-

Du sparer: 180,-*

*Du får noe mindre kjøtt, men ellers like mye tilbehør.

Olivia

Rett: Cacio E Pepe

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

På Kornet

Rett: Ytrefilet av svin

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Peppes Pizza

Rett: Nr 9, Ham & Pepperoni.

Ordinær pris: 168,-

Du sparer: 68,-

Phileas Fogg

Rett: Sweet Southern Comfort.

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Renaa Xpress

Rett: Ventricina

Ordinær pris: 190,-

Du sparer: 90,-

Shahi Kitchen

Rett: Kylling Masala

Ordinær pris: 169,-

Du sparer: 69,-*

*Under 100-uka får du også naanbrød med på kjøpet.

Stavanger pizza og kebab house

Rett: Kebab-båt

Ordinær pris: 109,-

Du sparer: 9,-*

*Under 100-uka får du valgfri brus med på kjøpet.

Sushi San

Rett: Pho

Ordinær pris: 159,-

Du sparer: 59,-

The Shack, Stavanger

Rett: Mr. Chipotle

Ordinær pris: 117,-

Du sparer: 17,-*

*Under 100-uka får du shack fries og valgfri dipp med på kjøpet.

Yips

Rett: Kylling karaage bao-burger

Ordinær pris: Egen rett ifbm. 100-uka.

Zouq

Rett: Chicken white korma

Ordinær pris: 179,-

Du sparer: 79,-

