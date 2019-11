Tar over lokalene til tradisjonsrik skjønnhetssalong i Østervåg

– Det er fantastisk å få en slik mulighet i lokaler som har en så lang tradisjon for yrket, sier Siri Helen Torgersen om sin nye arbeidsplass i Østervåg 27.

Det er ikke bare lokalene som har lang tradisjon for hud- og skjønnhetspleie. Torgersen har selv vært i yrket svært lenge. Først drev hun hudpleieklinikk i Sandnes i 11 år, så flyttet hun til USA for å studere medisin i Miami.

Der ble hun boende i nye 11 år. I Florida åpnet hun også sin egen helseklinikk, før hun kom tilbake til Norge i 2015. Nå vil hun ta opp igjen yrket på hjemmebane. I de gamle Anybody-lokalene i Østervåg starter hun nå opp Hud- og helseklinikken.

Utfordrende drift

Reisen til Anybody har vært utfordrende. Skjønnhetssalongen startet opp i 2000 og ble i lang tid drevet med gode resultater. I 2017 gikk derimot salongen konkurs, men gjenåpnet noen måneder senere.

– Dessverre var det lite investeringsvilje hos de nye eierne. I tillegg sluttet flere av våre medarbeidere. Dårlig økonomi ble en ond spiral som gjorde det vanskelig for oss å komme tilbake, sier Anybodys tidligere daglig leder, Cathrine Tyrdal Allgot.

Salongen stengte dermed dørene igjen og Torgersen ble tipset om lokalet. Hun tok over driften i oktober 2018, og ble formelt ny daglig leder i januar 2019. Etter et år med mye administrativt arbeid, oppussing og konseptplanlegging, er hun endelig klar for Hud- og helseklinikkens åpningsfest torsdag neste uke.

– Det var utfordrende å ta over driften. Mye av jobben har vært å skape stabilitet og balanse i regnskapet igjen. Nå er ryddejobben unnagjort, så vi starter på plussiden, sier Torgersen.

Naturlig

Hun ønsker ikke å si hvor mye hun har investert for å få bedriften på beina, annet enn at det har vært en solid investering, både i penger og arbeidsinnsats.

Erfaringen hun fikk i USA tar hun også med seg til Østervåg og Stavanger.

– Hva skiller Hud- og helseklinikken fra Anybody?

– Det er nok de naturlige ingrediensene i produktene. Som naturmedisiner er jeg også veldig opptatt av ingredienser og hvordan de forskjellige ingrediensene stimulerer huden, sier Torgersen.