Bekrefter ny utgave av What’s Brewing i oktober

Festivalen slapp først nyheten på sin Facebook-side og dette blir bekreftet av festivalgründer Andreas Melvær.

– Vi måtte gå i tenkeboksen, ta en runde på om vi hadde lyst til å gjøre det igjen og om det fortsatt er gøy. Samtidig er vi fornøyd med fjoråret og mener det er gode ting vi kan ta med oss videre, så da ble det en ny festival, sier Melvær.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Luksus

Gøy er et stikkord som er viktig for festivalen. Til tross for at 2020-versjonen blir den sjuende utgaven på rad, har Melvær tidligere understreket at What’s Brewing ikke må tas for gitt.

Det finnes nemlig ingen aksjonærer eller investorer som skal ta ut fortjeneste. What’s Brewing er ikke en seddelpresse. Ansvaret hviler på skuldrene til dugnadsgjengen som står bak festivalen.

Det hele handler om å levere en festival som alle setter pris på, samtidig som man setter pris på jobben det tar å få det til.

– Det er luksus å ha et hobbyprosjekt som vi kan eie selv. Vi er fornøyde med antall gjester, vi klarer å holde køene under kontroll. Det er uaktuelt å flytte til et større lokale. Tou og What’s Brewing er så godt som gift, sier Melvær.

Fredrik Refvem

Tema?

– Hva blir annerledes med festivalen til høsten?

– Vi skal selvsagt ha en kick ass-liste med bryggerier fra hele verden, men i fjor satte vi veldig stor pris på musikk, pop up-underholdning og mat. Dette mener vi ga folk en bedre festivalopplevelse og er noe vi kan bygge videre på, sier Melvær.

What’s Brewing har de siste årene blitt kjent for sitt tydelige tema. Tidligere har alt fra totalitære regimer til reiselyst satt sitt preg på ølfestivalen.

På What’s Brewings Facebook-side er det nå den britiske statsministeren Boris Johnson som pryder forsidebildet, sammen med avisbokstaver som sier «Save the date, 16 & 17 oct».

Likevel kan ikke - eller ønsker ikke - Melvær å si noe mer om temaet til høsten.

– Hvert år tenker vi hvordan skal toppe fjoråret, men det pleier å gå. Vi er åpne for forslag, sier han og ler.