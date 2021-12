Aktuelt Aftenbladet ung Slik kan campus Ullandhaug bli seende ut Universitetet i Stavanger har planer om å ruste opp uteområdene på campus Ullandhaug. Slik kan det se ut til slutt. Publisert: 27. desember 2021, 18:00 Christine Andersen Johnsen

«Kulturlandskapet», «Ringdalsparken», «Campuslunden», «Tjernet» og «Lunsjhagen».

Dette er navn på nye attraksjoner Universitetet i Stavanger (UiS) ønsker å få på campus på Ullandhaug.

– Målet er at campus skal bli en av de flotteste parkene i Stavanger, sier Frode Alvheim, direktør i avdeling for bygg- og arealforvaltning ved UiS.

De har nemlig planer om å forvandle landskapet på UiS. Da er nye parker, kaféer, møteplasser og grøntområder er sentrale stikkord.

Mye nytt

Byas har tidligere skrevet om de store planene på Ullandhaug:

Å bygge et SiS-hus med studenthelsetjenester

Å ferdigstille et nytt studentboligprosjekt

Å utvide SiS sportssenter

Å bygge en underjordisk parkeringsgarasje

Men det er altså ikke bare helt nye ting som skal reises på campus. Planen er også at byggene som allerede står der skal få ganske nye drakter, og at uteområdet skal bli både grønnere og triveligere.

Uteservering flere steder

I fjor gikk den tradisjonsrike kantinen «Line Huset» i Hagbard Line-huset konkurs. Huset har altså vært uten kantine i nesten et år, men UiS har store planer om et nytt lunsj-tilbud her.

– Hele første etasje i Hagbard Line skal settes av til en lunsjhage som skal være et lunt og hyggelig oppholdssted, sier prosjektleder Øyvind Beguia Hustoft i avdeling for bygg- og arealforvaltning på UiS.

Dette er en 3D-modell som viser Lunsjhagen fra busstoppet på UiS øst.

I dag blir ikke området rundt Hagbard Line brukt til annet enn tilkomst. Nå skal uteplassen bli et treffpunkt med mulighet til å sitte under tak, med utsikt mot livet på campus - som i stor grad skal se annerledes ut enn den gjør i dag.

I tillegg blir det uteservering både på Kjølv Egelands hus og utenfor det nye bygget som skal opp foran dagens SiS sportssenter.

Vil lage skogsamfi

Direktør for Organisasjon og Infrastruktur ved UiS, Ole Ringdal, har av kolleger fått en park oppkalt etter seg - «Ringdalsparken».

Området foran SiS Sportssenter, som i dag er et grøntområde uten særlig fasiliteter, skal bli et skogsamfi med scene, som kan brukes som samlingssted, til arrangementer av studentene og i regi av universitetet.

Ringdalsparken skal bli et skogsamfi som kan brukes til arrangementer. Området er i dag et ubrukt grøntområde mellom SiS Sportssenter og Kitty Kiellands hus.

Det som skal bli «campuslunden» er i dag området utenfor biblioteket. Området skal nå bli et treffpunkt som skal skape bedre forbindelser mellom byggene på campus.

Plassen trekkes helt inn mot biblioteket, med ny inngang som kan bli hovedinngangen til Kjølv Egelands hus og inngangen til Kitty Kiellands hus for å øke tilgjengelighet til viktige funksjoner.

Dette skal bli et symbol på campus

«Tjernet» skal bli et møtested nær inngangsporten til campus, på den åpne plassen mellom Arne Rettedals hus og Studentenes hus. Området vil være det

som møter mange som kommer til universitetet enten for første gang eller daglig.

Slik skal dammen bli en del av studentlivet på campus.

– Tanken er at tjernet kan bli et symbol på campus, noe man forbinder med UiS. Derfor tenker vi at dammen skal være «Instagram-vennlig» og inviterende, sier Hustoft.

Rundt dammen skal det også plantes trær, og omformes til et parkområde.

Denne dammen skal bli et «Instagramvennlig» symbol på campus Ullandhaug.

Like ved siden av ligger også Ellen Og Axel Lunds hus, som etter planen skal få en mer åpen glassfasade.

– Dette bygget har til nå vært en slags «blokk» midt på campus. Tanken med å endre fasaden på bygget er å åpne opp. Området inne i bygget kan for eksempel brukes til utstilling og møteplass for å øke opplevelsesverdien langs campusaksen, og til å stille ut ting, sier Hustoft.

Ved å sette vindusfasader på flere av byggene, skal campus oppleves mer åpent.

I forbindelse med prosjekteringen av den nye campusaksen, skal det også utarbeides et eget belysningskonsept for området, for at campus skal oppleves trygt.

Prosjektlederen kan foreløpig ikke si noe om hva prosjektet vil koste:

– Vi vil være nødt til å få finansiering i flere omganger for de ulike prosjektene, så det er vanskelig å si noe om hva det vil koste i sin helhet, sier han.

Rektor: – Spesielt viktig i tider som disse

Rektor Klaus Mohn ved UiS sier at han ser frem til planene blir realisert:

– Denne planen skal støtte opp om punktet i strategien vår om å være et godt arbeids- og læringsmiljø. I tider som disse er det spesielt viktig å ha et universitetsområde som gjør at studenter vil oppholde seg der, sier Mohn, og legger til:

– Campusområdet vil bli et viktig redskap for oss. Vi sikter oss inn på å lage mer trivelige uteområder og åpne campus mer ved å åpne opp byggene, og legge til rette for enda mer studentaktiviteter.

