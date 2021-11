Aktuelt Aftenbladet ung Åpner Stavangers første e-sportsenter: – Ønsker å være en møteplass for mange I splitter nye lokaler på Ullandhaug åpner Haven dørene. Målet er å skape en sosial plattform som bunner i spill og gaming. Oppdatert: 18. november 2021, 16:59 Thommas Husevik

Rune Eggebø, Sondre Madland og Martin Tungland satser på nytt esportsenter på Ullandhaug.

– Haven er Haven.

Rune Eggebø legger over til et bredt smil på spørsmål om hva det nystartede senteret på Ullandhaug er.

– Dette er en lokasjon for e-sport. Vi er alle vokst opp med denne interessen, og føler at dette er noe samfunnet mangler, sier han.

Han står, sammen med Sondre Madland, bak nystartede Haven.

Det blir Stavangers første e-sportsenter.

– Hva ligger bak? Hvorfor ønsker dere å starte dette?

– Vi ønsker rett og slett å muliggjøre e-sport-deltakelse for folk flest. E-sport forbindes ofte med det som koster, det som tar plass og det som krever kompetanse. Vi ønsker å imøtekomme dette, og samle alt her, sier han.

Romslige og moderne lokaler

E-sportsenteret strekker seg over 450 kvadratmeter og skal ha en aktiv kapasitet på 50 spillere, hvorav 40 pc-er, samt flere playstationer, VR-rigg og en motorsport-simulator.

Alt i lokaler som gir futuristiske assosiasjoner.

– Jeg tror ikke det finnes lignende lokaler noen steder i verden, sier Eggebø.

Før han legger til:

– Det er rett og slett noe som bare bør oppleves, sier han.

Haven ligger i Innovasjonsparken på Ullandhaug. Et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling som huser over 154 bedrifter.

Rett utenfor dørene til det nystartede e-sportsenteret ligger Innovasjonsparkens atrium. Her står planter og grønne innslag tett-i-tett, og gir nysatsingen en spennende omkransing.

En av de sosiale sonene Haven tilbyr, med et moderne og futuristisk look.

Legger vekt på det sosiale

Grunnlegger Eggebø understreker opptil flere ganger viktigheten av det sosiale aspektet, og at tilbudet hos Haven skal favne bredt.

– Vi ønsker å være til for alt fra privatpersoner til skoler, idrettslag og organisasjoner som kan ha glade av e-sport. Haven skal være en god idé, med et utgangspunkt i at folk ønsker det sosiale, sier han.

I lokalene finnes flere sosiale soner, hvor grunnleggerne ønsker at spillere skal kunne møtes, diskutere og bli bedre kjent.

På veggen henger det flere skjermer som skal brukes til å sende ulike e-sport-turneringer.

Og for å få det hele til å gå rundt baserer nystartede Haven seg på å selge månedlige medlemskap.

Kostnaden kommer til å ligge på 400 kroner, mot at medlemmene kan benytte seg av de romslige lokalene, får tilgang til alle Havens turneringer og kan disponere de mange pc-ene og spillkonsollene som er satt ut.

Medlemskapet kommer til å ha en aldersgrense på 12 år, og man kan spille spillene man selv har, om det så er via Steam eller andre plattformer.

– Vi blir litt som et moderne treningsstudio, smiler Eggebø.

Blant løsningene i lokalet finner man et lite rom som tar utgangspunkt i «boksene» pforfesjonelle e-sport-lag spiller i, da foran tusenvis av tilskuere.

Ordføreren og flere Viking-spillere til åpningen

Torsdag kveld skal over 10 bedrifter fra senterets nabolag, Innovasjonsparken delta i en egen Counter Strike GO-turnering.

Mange av deltakerne har knapt kjennskap til gaming.

– Det blir utrolig kjekt og spennende for veldig mange, smiler han.

– Kall det gjerne for en liten sneak peek på det vi skal i gang med i morgen.

Eggebø sikter til den offisielle åpningen av senteret.

Fredag klokken 12.00 kommer nemlig Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun for å klippe snoren.

Viking FK, representert ved spillere som Zlatko Tripic og Fredrik Torsteinbø tar også turen, samtidig som representanter fra Staal Jørpelands fotballag og Viking håndball blir å finne i de splitter nye lokalene.

Etter åpningen går fredagskvelden med til mye gaming-moro.

Hver fredag i desember arrangerer Haven Fortnite-kvelder, og lover mye annen gaming-moro i tiden som kommer.

Publisert: 18. november 2021, 16:32 Oppdatert: 18. november 2021, 16:59