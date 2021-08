Aktuelt Festival Må få tillatelse i løpet av uka, hvis ikke ryker festivalen Utopia har søkt om å bli testarrangement, men festivalen opplever at ingen ønsker å behandle søknaden. Myndighetene mener imidlertid at søknaden ikke er god nok. Publisert: 10. august 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Får Utopia det som de vil, trenger man ikke å holde avstand i Bjergstedparken i september. Men da må festivalen først få tillatelse til å arrangeres som et testarrangement. Bildet er fra Utopia 2019.

– Vi har vært i dialog med regjeringen, statsråder, statssekretærer, FHI, Helse- og omsorgsdepartementet... Ingen kan gi oss et godt svar, sier festivalsjef i Utopia, Espen Knoph.

Utopia er planlagt til 10. og 11. september, men nå begynner det virkelig å haste for festivalen i Bjergstedparken.

– Vi har tid ut uka. Får vi et ja, så kjører vi på. Får vi et nei, så må vi flytte de fantastiske planene til neste år, fortsetter Knoph.

Kasteball

Som følge av koronarestriksjonene har Utopia-festivalen, sammen med søsterfestivalene Findings i Oslo og Idyll i Fredrikstad, søkt om å være et testarrangement.

Blir søknaden godkjent kan 5000 mennesker samles i Bjergstedparken. Publikum trenger ikke forholde seg til verken meteren eller bordservering.

For å unngå smitte vil festivalen innføre krav om grønt koronapass. De som ikke har dette kan ta en hurtigtest som er mindre enn 24 timer gammel og vise fram negativt prøvesvar.

Festivalsjef Espen Knoph ønsker å arrangere Utopia som et testarrangement med myndighetenes velsignelse.

Problemet er at søknaden til Utopia og de andre festivalene kastes mellom ulike instanser.

– Vi gikk bredt ut og har prøvd å få til en dialog med helsemyndighetene om hvordan vi skal gjøre dette, men søknaden vår går bare fram og tilbake i systemet, sier Trond Opsahl.

Han er arrangør for Findings-festivalen i Oslo og medeier i Sky Agency, en av Utopias eiere.

På jakt etter svar om hvem som enten skal godkjenne eller avslå søknaden, opplever Opsahl at Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, regjeringen og FHI peker på hverandre.

– Vi faller mellom alle stoler, sier han.

– Jeg vil anta at vi har snakket med 20 forskjellige personer om dette, sier Knoph.

Mener FHI har ansvaret

I slutten av mai åpnet regjeringen for testarrangementer i regi av FHI. Planen var å gjennomføre konserter i Oslo og Bergen, men da sa begge kommunene nei.

Nå er situasjonen snudd på hodet. Ordførerne i både Stavanger og Fredrikstad har sendt brev til helsemyndighetene og Kulturdepartementet hvor de skriver at de er positive til å gjennomføre et testarrangement i sin kommune.

Stavangerpolitikere fra flere partier har stilt seg bak Utopia og ønsker å få til festivalen.

Kommunestyremedlem for Høyre i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, mener det er FHI som sover i timen.

– Dersom man ønsker å arrangere dette som et testarrangement, altså et forskningsprosjekt, så er det FHI som er riktig instans. Ønsker man unntak fra forskrifter, så er det departementene som skal behandle sakene, er Hegdals klare tale.

Sissel Hegdal i Stavanger Høyre har bedt om et møte med FHI. Hun og flere andre politikere, uavhengig av partitilhørighet, håper at Utopia kan gå av stabelen.

Flere gevinster

Lokalpolitikeren forteller at hun har diskutert saken med partikollega og helseminister Bent Høie. Derfor har hun nå bedt om et møte med FHI for å få klarhet i hva kommunen kan bidra med for at testarrangementet kan gjennomføres.

– Vi har alle muligheter for å gjennomføre arrangementet. Det står verken på vilje eller kapasitet. På bakgrunn av de negative helseeffektene pandemien har ført med seg, mener vi arrangementet vil være svært positivt for innbyggerne, sier Hegdal.

Hun mener samtidig at et testarrangement kan gi verdifull informasjon om hvordan vi kan leve livene våre framover.

– Vi trenger et slikt forskningsprosjekt. Vi må leve med viruset en god stund til, men dataene fra Utopia kan gi oss verdifull informasjon om hvordan vi kan normalisere livene våre igjen, sier hun.

Planen var at Utopia skulle ta i bruk sitt nye festivalområde i Bjergstedparken i fjor, men da ble arrangementet avlyst. Knoph krysser fingrene for at festivalen kan innvie området i år.

Søknaden er ikke god nok

Da Byas sjekket opp i saken, lå søknaden på bordet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc skriver i en e-post at det er FHI som vurderer hvilke arrangementer som kvalifiserer til å være testarrangementer.

Videre skriver han at søknaden fra Utopia og de andre festivalene ikke tilfredsstiller kravene.

– Jeg er kjent med at FHI har vurdert at henvendelsen ikke beskriver et opplegg som vil være et testarrangement som gir grunnlag for forskningsbasert kunnskap, men fremstår mer som en forespørsel om generelle unntak fra dagens regler for arrangementer, skriver Korkunc.

– Hvis Utopia vil være et testarrangement innenfor de rammene som ble bestemt før sommeren, må de samarbeide med FHI om et slikt opplegg. Ønsker de bare unntak fra dagens regler, så er det Helse- og omsorgsdepartementet som kan gi det. Men slike generelle unntak er ikke gitt tidligere, og det er lite sannsynlig at det vil bli gitt, avslutter statssekretæren.

Byas har vært i kontakt med FHI som henviser til Helse- og omsorgsdepartementet.

Lars Vaular er blant artistene som er bekreftet til årets festival. Det er også Alan Walker, Astrid S, Cezinando, Moyka og Broiler.

Vil finne en løsning

Når Byas viderebringer uttalelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet til festivalsjef Knoph, og deretter spør om festivalen har levert en mangelfull søknad, svarer festivalsjefen følgende:

– I søknaden ba vi om å få bli et testarrangement, men Utopia og FHI har nok hatt ulike syn på hva som må til for å kvalifisere til et slikt arrangement. Kravene har ikke stått svart på hvitt, hevder Knoph.

Festivalsjefen mener likevel at dette ikke er spikeren i kista for Utopia 2021. Han ønsker fortsatt å gå i dialog med FHI.

– Vi må bare fortsette å gjøre det vi kan, men vi kan ikke drøye det for lenge nå.

