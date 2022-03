Aktuelt Alkohol Slik kan ett glass vin om dagen endre hjernen din Å drikke mye alkohol er ikke bra for oss. Men hva gjør et glass vin eller to? Publisert: 16. mars 2022, 22:00 Line Pevik

En ny studie avslører at det å gå fra en til to enheter om dagen, er knyttet til endringer i hjernen. Det skriver trd.by, som siterer forskning.no.

Men hvordan?

Data fra 36 000 voksne

En studie fra forskere ved Universitetet i Pennsylvania viser at selv beskjedne mengder alkohol kan medføre risiko for hjernen.

Forskerne valgte å definere en enhet som et halvt glass vin eller en halv øl. Altså er et glass rødvin og en halvliter øl regnet som to enheter. Studien er basert på en analyse av data fra mer enn 36 000 voksne mellom 40 og 69 år.

Hjernevolumet minsker og blir eldre

Resultatet av studien viste at størrelsen på alkoholforbruket hadde sammenheng med størrelsen på hjernen, altså det totale hjernevolumet. Dersom en 50-åring øker fra to til tre alkoholenheter om dagen, er det som å eldes tre og et halvt år.

Å gå fra null til én alkoholenheter gjorde ikke stor forskjell, men å gå fra én til to eller to eller tre enheter om dagen viste en sammenheng med forminsket hjernevolum.

Dee negative effektene på hjernen blir også høyere desto eldre du er.

– Det er ikke lineært. Det blir verre jo mer du drikker, sier en av forskerne, Remi Daviet, i pressemeldingen.

