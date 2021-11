Aktuelt Restaurant 21-åring åpner egen restaurant i Pedersgata: – Veldig, veldig spent På kort tid har de gamle lokalene til Sofra blitt forvandlet til nye Asmani restaurant. Mandag åpner 21 år gamle Islam Khan dørene. Publisert: 21. november 2021, 19:49 Elias Håvarstein

Mandag åpner Islam Khan og Ziauallah Faryad Asmani restaurant i Pedersgata.

– Det er skummelt, men det er viktig å ha folk rundt seg, og å ha erfaring fra bransjen, sier 21 år gamle Islam Khan.

Khan har bodd I Norge siden 2015, og har blant annet fire års erfaring fra Pasha, kun et steinkast fra restauranten han nå åpner sammen med kompisen Ziauallah Faryad.

– Vi har ett mål om å tilby de laveste prisene med tanke på rettene vi vil tilby. Jeg ser at folk sliter litt med de prisene som er nå, sier Khan.

Her er Islam Khans partner Ziauallah Faryad foran dørene som åpner 10.00 mandag.

– Det blir travelt!

– Det er jeg klar over, og er klar for det. Jeg har erfaring med å jobbe i restauranter der det har vært altfor travelt.

Erfaring viser at man naturlig nok ikke kan drive en travel restaurant med populære tyrkiske og afghanske retter med et mannskap på to. Derfor planlegger Khan å ansette flere, alt etter hvor travelt det ender opp med å bli.

– Vi blir kanskje mellom 4 og 6 personer etter hvert, og kanskje flere når vi begynner med egen levering, sier han.

Khan sier han er «veldig, veldig spent» på åpningen av restauranten.

Vil tilby gratis levering

På sikt ønsker Khan å få på plass gratis levering til kunder, men før det er på plass har han ordnet samarbeid med Wolt.

– Vi begynner litt seinere med egenkjøring, og da er planen å ha kjøre maten gratis ut til folk, forteller Khan

Har en spesialitet

– Jeg er selv kokk, og ansvarlig for å lage mat, sier Khan.

Khan sier at det uten tvil er grillmat og ovnsbakte retter som er hans hjemmebane. Spesielt retten Güveçte Et Sote, som er bakt indrefilet tilberedt med grønnsaker og brød i ovn.

– Det er min spesialitet, i tillegg til grillretter selvfølgelig.

Mandag fyres grillen opp i de gamle lokalene til Sofra som stengte dørene i sommer.

Denne retten mener Islam Khan er hans spesialitet, Güveçte Et Sote.

