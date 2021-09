Aktuelt HELGÅ: Åpningshelg med gamingsymfoni og høstmarked Publisert: 30. september 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Kunst, klær og møbler: Fermenten åpner dørene til høstmarked.

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 1. – 3. oktober 2021.

Das Body på Tou

Et av Norges heteste band kommer til Tou fredag 1. oktober. Bandet slapp sitt debutalbum i 2020, til en femmer i Aftenbladet og Spellemannsnominasjon i kategorien Indie. Bandet har blitt hyllet for sine konserter. IVA åpner showet med å ta med publikum inn i sin elektroniske musikkverden. Finnes det en bedre post-korona fredag?

Das Body fyller Maskinhallen på Tou denne helga.

Høstmarked i Øst

Fermenten fyrer opp høstmarked lørdag og søndag. Kunst, design, redesign, vintage, smykker, tilbehør og klær. I tillegg selger også Fermenten alt av gammelt utstyr og møbler før de pusser opp. Det er tross alt under 90 dager til jul! På lørdag er det åpent fra 13:00 til 20:00, og søndag er det åpent fra 13:00 til 17:00.

Høstmarked på Fermenten! Bildet er fra 2019.

Teater og indie på Folken

Ut av tåka fra sitt etterlengtede tredjealbum «Destiny’s Child» kommer EGGE til Folken hele veien fra Bergen. Det skal feires på Folken lørdag 2. oktober. Kåte Klør spiller digitale låter som DJ, før og etter konserten.

For deg som ikke kan vente til lørdag med å komme seg inn til Folken, så presenterer teatergruppen BATS et nytt egenprodusert stykke. «A theatrical and entertaining exploration of how a hormone helps with connections, health, and happiness.»

EGGE kommer til Folken denne helga.

Endelig premiere på James Bond

Er du som flere av journalistene i Byas, og ikke heeelt klar for å stå tett i tett på konsert? Da kan du sitte med trygg avstand til både folk og småprat i premierehelgen til den nye James Bond-filmen «No Time To Die». Den siste Bond-filmen med Daniel Craig i hovedrollen skulle opprinnelig hatt europeisk premiere den 2. april. Tenk at nå er dagen her!

James Bond er tilbake.

Absolute Norsk!

Terje Sporsem er tilbake med et standupshow der han skal prøve å finne essensen av Norge. Hva vil det egentlig si å være norsk? Er vi fortsatt blåøyde lykkejegere eller har oljen gjort oss til stappmette verdensborgere? Finn ut av det på Stavangeren lørdag 2. oktober!

Sporsem kommer til Stavanger for et forrykende show!

AFK?

Gå AFK med Stavanger Symfoniorkester! Fredag og lørdag spiller orkesteret klassiske versjoner av verdens største dataspill. Last Of Us, Super Mario, Fornite og Pokémon står på settlisten.

Gaming og symfoni i herlig ... symfoni!

