Aktuelt Restaurant Her kommer en ny vietnamesisk restaurant og take away Så fort Yips er ute, flytter nye leietakere inn i Pedersgata 33. Her skal Linh Tran åpne et vietnamesisk spisested. Publisert: 24. oktober 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tidlig i 2022 åpner en ny vietnamesisk restaurant i Pedersgata 33. Yips, som er på adressen i dag, flytter nærmere sentrum - til Pedersgata 11.

– Jeg ønsker å åpne en vietnamesisk restaurant med en moderne tvist. På menyen kommer blant annet grillretter og tapas, røper Linh Tran (45).

Hun vokste opp på Lura i Sandnes, men har de siste 20 årene bodd i Oslo. Der har hun vært restaurantsjef ved et Scandic-hotell på Skøyen.

Nå vil hun hjem igjen til Sør-Vestlandet og åpne restauranten An Nam.

Linh Tran kommer tilbake til Sør-Vestlandet etter 20 år i Oslo. Hun skal åpne restauranten og take away-stedet An Nam i Pedersgata.

Åpner tidlig i 2022

Navnet er hentet fra én av de tre regionene som utgjorde dagens Vietnam i middelalderen.

Lokalet er heldigvis av langt nyere dato. Pedersgata 33 gikk gjennom omfattende oppussing da Yips tok over adressen høsten 2018.

Men nå er restauranten på flyttefot. Yips skal åpne i de nye bolig- og næringslokalene 130 meter nærmere sentrum.

Så fort Yips er ute, starter Tran arbeidet med å få sitt spisested på beina. Hun bekrefter at An Nam både vil være en restaurant og tilby take away.

– Målet var først å åpne i desember, men Yips-flyttingen har tatt litt lengre tid en planlagt. Nå regner jeg med en åpning tidlig i 2022, sier Tran.

Yips flytter fra Pedersgata 33 til Pedersgata 11 og blir nabo med Fly Chicken og Mano Pizza.

– På tide

45-åringen er født i Saigon i Vietnam, byen som i dag går under navnet Ho Chi Minh. Som båtflyktning dro hun videre til Malaysia, før hun kom til Norge som 8-åring.

– Selv om jeg har vært mange andre steder, har jeg alltid sett på Stavanger som hjembyen min. Det er der foreldrene mine bor i dag. Hver gang jeg har vært hjemme, har jeg lekt med tanken om å starte noe eget. Etter en lang karriere i Scandic, tenker jeg at det er på tide nå, sier Tran.

At hun åpner en restaurant samtidig som det er et stort underskudd på kvalifisert arbeidskraft i bransjen, er hun ikke bekymret for.

– Vi henter en kokk fra Vietnam som flytter hit for å begynne hos oss, sier hun.

