Ny jobb og hjemmekontor? Dette mener eksperten du bør gjøre Dette bør du gjøre, og ikke gjøre, ifølge rekrutteringsekspert. Publisert: 08. januar 2021, 10:50 Synne Mauseth

Line Pevik

Ingeranne Strøm Nakstad er en av mange som har startet i ny jobb på hjemmekontor. FOTO: Privat

Som mange andre, begynte Ingeranne Strøm Nakstad (26) fra Trondheim i ny jobb midt under pandemien.

– Jeg hadde sett for meg mange nye inntrykk og mange å hilse på, sier Ingeranne til trdby.

Jobbstart på Teams

Våren 2020 var hun ferdigutdannet sivilingeniør innenfor marinteknikk. Etter en høst med få jobbmuligheter og enda færre stillingsannonser, fikk hun etter noen måneder napp. Like før jul startet Ingeranne i stillingen som mariningeniør hos Scale AQ.

Starten ble imidlertid ikke helt som hun hadde sett for seg.

– Den aller første dagen fikk jeg være på kontoret for å logge meg inn i systemene og møte mine nærmeste kolleger. I tillegg var jeg så heldig å få være med på et tredagers-kurs rett etterpå, men siden da har jeg hatt hjemmekontor, forteller hun.

– Jeg har heldigvis en jobb som det går fint å gjøre fra hjemmekontor, og det hele fungerer som sagt overraskende bra. Samtidig er jo dette min første, relevante jobb etter endt studie, så jeg vet ikke om noe annet. Dette er jo min normal nå, men jeg gleder meg til å komme på kontoret også, legger hun til og ler.

Står først og fremst på arbeidsgiveren

Rekruttering- og bemanningsbyrået Academic Work jobber spesielt opp mot studenter og unge i arbeidslivet.

Mats Furulund, head of operations, forklarer at problematikken rundt uvanlig jobboppstart gjorde seg gjeldende allerede i mars og april - både for arbeidsgiverne og for arbeidstakerne.

– Det er utfordrende nok i seg selv å begynne i en ny jobb, møte opp et sted med ulike forventninger og ikke kjenne noen. Nå er første arbeidsdag for mange hjemme på en pc, der du blir bedt om å logge deg på et eller annet sted, sier Furulund.

Han understreker at det først og fremst er arbeidsgiverens ansvar å sørge for en god oppstart - både faglig, men ikke minst også sosialt. Konkrete planer og mål, milepæler og gjerne en slags fadder- eller mentorordning er avgjørende for at den nyansatte skal føle seg trygg, mener Furulund.

Du bør ikke være «for mye» helt i starten, men digitalt må du kanskje overdrive energien du gir, sammenlignet med i et fysisk møte. Det er viktig å ta initiativ, du kan fort bli litt usynlig, både faglig og sosialt, hvis ikke.

Unngå å bli usynlig

Rekrutteringseksperten råder nyansatte til å på forhånd tenke gjennom hva du trenger for å komme best mulig i gang.

Hva har du behov for, hvordan fungerer du best, og hvilke forventninger har arbeidsgiver til deg? Om dette ikke er tydelig fra start av, gjør du lurt i å vise initiativ og spørre.

– Være litt på. Lag en liste før du begynner over hva du trenger svar på for å skape trygget. Ellers kan du ende opp med å sitte der med en dårlig opplevelse første uke, der du ikke vet hva du skal eller hvem de andre er, sier Furulund.

Vi mennesker bruker gjerne å «lese rommet» i sosiale sammenhenger for å vite hvordan vi bør oppføre oss og hva vi bør si. Det er ikke like enkelt over Teams.

– Du bør ikke være «for mye» helt i starten, men digitalt må du kanskje overdrive energien du gir, sammenlignet med i et fysisk møte. Det er viktig å ta initiativ, du kan fort bli litt usynlig, både faglig og sosialt, hvis ikke.

Tips til arbeidstaker:

Digitalt førsteinntrykk: Det er hyggelig å se hvordan vi har det hjemme, men det bør være ryddig - i alle fall første dagen

Ikke alle arbeidsplasser har et godt oppstartsopplegg. Ikke vent på å få alt du trenger i fanget, ta initiativ om du savner noe

Gjerne få en avklaring om det praktiske - skal du alltid sitte på hjemmekontor? Er det rullering?

By på deg selv! Ny energi er et friskt pust, også digitalt

Tips til arbeidsgiver:

Ikke undervurder forberedelsene - digital oppstart krever en konkret plan

Sett den nyansatte sammen med en slags mentor - gjerne fra samme team, men ikke en leder. Det er tryggere å ringe en jevnbyrdig kollega for å spørre «dumme» spørsmål, enn sjefen

Ha en konkret, håndfast plan med delmål, forventninger, milepæler og avsjekker opp mot denne jevnlig

Sørg for å invitere de nye inn i alle sosiale fora, som digitale kaffepauser. Ha på kamera og mikrofon alle sammen, og mentoren bør tenke på å spille den nye så god som mulig

