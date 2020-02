– Vi ønsker å unngå forsøpling, henslengte sykler og skrekkhistoriene vi har hørt fra andre byer. Derfor er vi nødt til å ha en hånd på rattet, sier seksjonssjef for vei og trafikk i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen.

De siste månedene har han vært i dialog med flere sparkesykkel-selskaper som ønsker å tilby utleie i byen.

Fire kandidater er redusert til to. Etter planen skal selskapene Ryde og Zvipp sette ut 100 sykler hver i bykjernen i løpet av mars.

– God tone

Sparkesykkel-debatten rullet gjennom flere byer i fjor. I Stavanger var diskusjonen på sitt heteste i august, da Ryde over natta satte ut flere sparkesykler uten kommunens tillatelse.

Dette fikk flere til å reagere, og måneden etter vedtok politikerne retningslinjer som sparkesykkel-selskapene nå plikter å følge (se faktaboks).

Fredrik Refvem

– Diskusjonen med Ryde gikk raskt over i en god tone. Vi har hatt en bra dialog med alle selskapene, og de to som nå har valgt å etablere seg i byen har forstått kommunens budskap og ønsker å følge retningslinjene, forteller Nilsen.

Voi og Lime var de to andre selskapene som viste interesse for å etablere seg i byen, men som til slutt valgte å trekke seg ut på grunn av kravene til kommunen.

Fakta: Disse retningslinjene må selskapene følge Enhver leverandør som skal drive utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn skal ha en gyldig avtale med Stavanger kommune som blant annet innbefatter leie av gategrunn og krav om at retningslinjene skal følges. Det settes tak på maks 100 sykler pr. tilbyder. En ‘tilbyder’ regnes her som en app med medfølgende inntil 100 sykler. Syklene skal være utstyrt etter de krav som stilles i forskrift om krav til sykkel, med blant annet bremser, lys foran og bak og signalklokke. Hastighetsbegrensninger for el-sparkesykler skal også følges, jf. forskriftens § 2. Leverandør skal selv følge trafikkreglene i deres utførelse av driftstjenester. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt, på fortau, eller kjøre i sykkelvei eller i park- og friområder. Det oppfordres til bruk av lastesykkel i driften fremfor varebil. Leverandør skal informere sine kunder om trafikkregler og hvordan syklene brukes på en trygg måte. Leverandør skal instruere brukerne om hvor sykler kan parkeres. På fortau skal det være minst 2,5m ferdselsareal forbi sykkelen. Om det er et område med mange fotgjengere er denne avstanden veiledende. I beplantede bed, i parker og i friområder skal det ikke settes sykler. Syklene skal være utstyrt med «geo-fencing». Kommunen skal definere soner der det ikke er lov å avslutte leien av den enkelte elsparkesykkel. Aktuelle soner er parker, Torget, Arneageren, langs Vågen, gågatene i sentrum mm., samt soner der toppfart skal begrenses til 6 km/t. Aktuelle leverandører må tilpasse seg kommunes dynamiske definisjon på «no go»- og «slow go»-soner. El-sparkesyklene skal ha mulighet til automatisk å sette ned hastigheten ut fra hvor de befinner seg i byen. Aktuelle soner bestemmes av kommunen. Farten skal kunne dempes fra normal toppfart på 20 kilometer i timen til 6 kilometer i timen. Leverandør skal aktivt følge opp sine sykler. Det innebærer å fjerne ødelagte eller defekte sykler, rydde sykler som står til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, parker, friområder, strender samt andre steder som er definert som områder der det ikke skal hensettes sparkesykler. Syklene kan utplasseres i tidsrommet 06.00 – 22.00 alle dager. Alle sykler skal tas inn om natten. Det skal avtales særskilte ordninger for utplassering av el-sparkesykler under de store arrangementene. Eksempler på dette er under GladMat, ONS og 17.mai. Dette avklares gjennom jevnlige dialogmøter med kommunen. El-sparkesyklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø og/eller is.

Selskapet forstår kommunen

Ryde-gründer Espen Rønneberg forteller at selskapet har hatt en god dialog med kommunen og gleder seg til å komme tilbake til Stavanger - og denne gang med tillatelse.

– Vi har full forståelse for at kommunen ønsker å ta hensyn til innbyggere og bymiljø, og derfor velger å regulere tilbudet, sier han.

– Hvorfor har dere vært positive til å etablere dere i Stavanger når andre selskaper har snudd?

– De internasjonale selskapene er til stor del eid av eksterne investorer med høye krav til inntjening. Derfor er de kanskje avhengige av å sette ut betydelig flere el-sparkesykler, sier Rønneberg.

Ryde tjuvstartet også med utleie i Trondheim i fjor sommer. Her har selskapet også vært i dialog med kommunen og venter en avklaring før sparkesykkel-sesongen setter i gang for fullt til våren, ellers tilbyr selskapet utleie i Kristiansand.

Pål Christensen

Vil prege byen

Etter vedtaket til politikerne i fjor høst, gikk Norden-sjef for Circ, Emil Åkesson, ut i Aftenbladet og sa at: «Ved å sette et tak på 1000 el-sparkesykler i en by med mer enn 100.000 innbyggere vil el-sparkesykkelen aldri bli et logisk alternativ».

Med kun to aktører i byen, blir nå «bare» 200 el-sparkesykler tilgjengelige for leie. Nilsen i Stavanger kommune tror likevel at dette vil prege bybildet kraftig.

– 200 sykler er fortsatt mange, så vil evalueringen vise om vi har tenkt feil. Det får vi ta når den tid kommer. Nå skal vi først brette opp ermene, ønske tilbudet velkommen og prøve dette, sier Nilsen.