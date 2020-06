Aktuelt Koronaviruset Til vanlig jobber bedriften for oljenæringen, men nå har den startet sentrumsbutikk Det begynte som en idé da oljekrisen rammet selskapet i 2014. Nå håper daglig leder i Smed T. Kristiansen at satsingen får bedriften gjennom koronakrisen. Publisert: 04. juni 2020, 13:07 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder i Smed T. Kristiansen, Svein Westlund Kristiansen, har vært gjennom mange opp- og nedturer i industrien. Retail-markedet er et nytt bein å stå på for den lokale bedriften, mener han FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Hele oljeindustrien går jo sånn, sier daglig leder i Smed T. Kristiansen, Svein Westlund Kristiansen.

Han fører armen gjennom lufta mens håndflaten går opp og ned. Kristiansen er sliten av turene på den økonomiske berg- og dalbanen.

Løsningen ble å satse på en annen attraksjon. En sentrumsbutikk i Kirkegata, midt i hjertet av byen.

– Vi var nødt til å gjøre noe. Vi går mot en begredelig høst og koronapandemien var et spark bak, sier Kristiansen.

Lexington la ned driften i Kirkegata 29 den 30. april. Nå har pop up-butikkene til Smed T. Kristiansen og Figgjo flyttet inn. De to bedriftene åpnet dørene onsdag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Rør og retail

Det var Kristiansens farfar som tok over selskapet i 1932. Smeden, som har sitt opphav fra Tasta, laget maskiner og redskaper til fiskeri- og landbruksnæringen

Men plutselig kunne redskapene importeres fra fabrikker i utlandet og bedriften måtte omstille seg.

En telefon tidlig på 70-tallet endret selskapet for alltid. Smed T. Kristiansen gikk inn i oljeindustrien og spesialiserte seg på røroppheng.

– Det har alltid vært kriser, det har alltid gått opp og ned, men oljekrisen i 2014 var dyp. Det var da vi tenkte at vi kunne rette oss mot et annet marked, sier Kristiansen.

LES MER:

Frykter kjøpefest og salgskaos: – Butikkene kommer til å trampe hverandre i hjel på vei mot nødutgangen

LES MER:

Bruktbutikker merker at folk har korona-ryddet: – Ikke kapasitet til å håndtere alle varene som kommer inn

Han har alltid vært kreativ og designet en utepeis av stål allerede i 2011. Både under og etter oljekrisen dukket nye ideer opp på tegnebrettet.

Blant annet skåler, lysestaker, pizzaovner, blomsterpotter og utemøbler. Men bedriften har alltid manglet et utstillingsvindu. Løsningen ble de tidligere Lexington-lokalene i Kirkegata som har stått tomme siden slutten av april.

– Jeg tok kontakt med huseier for to uker siden, i forrige uke fikk jeg nøklene. Det gikk veldig raskt, sier Kristiansen.

Markedsansvarlig Christian Vassdal ved porselenfabrikken Figgjo håper å treffe flere bransjefolk i Kirkegata. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Deler lokalet

Lokalet deler han med Figgjo. Til vanlig har den lokale porselenprodusenten kun fabrikkutsalg, men pandemien har også tvunget dette selskapet til å tenke nytt.

De største kundene er kantiner, hoteller og restauranter. Det er ikke mange i denne bransjen som kjøper nytt porselen nå. På det verste var omsetningen ned 90 prosent av normalen og nå er 70 av 85 medarbeidere er permittert.

– I tillegg er messene vi skulle på enten avlyst eller forskjøvet. Derfor kastet vi oss rundt og tok med noe av sortimentet hit, sier markedsansvarlig Christian Vassdal.

Han ser på pop up-butikken som en mulighet til å vise fram produktene og gjerne komme i kontakt med bransjefolk som kan være framtidige kunder.

– Vi gjør ikke dette for pengene sin del, sier Vassdal.

Smed T. Kristiansen har spesialisert seg på røroppheng til oljebransjen siden 70-tallet, men har også begynt å lage retail-varer som serviettholdere og skåler. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Et ekstra bein

Når Kirstiansen hører om historien til Figgjo, føler han at selskapet hans har kommet godt ut av det.

I dag jobber Smed T. Kristiansen for Equinor på oljefeltet Johan Sverdrup. Derfor er ingen av de 26 ansatte permittert, men denne kontrakten går ut om to måneder.

– Så er det bråstopp. Derfor satser vi nå som vi har «rennafart», sier Kristiansen.

– Vil du heller satse på retail og gi opp oljå?

– Vi skal ikke slutte å jobbe med oljeindustrien, men vi må tilpasse oss. Energi vil alltid være viktig. Vi kan for eksempel bidra med mye inn mot havvind, men retail er et ekstra bein å stå på, sier Kristiansen.

Pop up-butikkene til de to bedriftene skal holde til i Kirkegata ut august. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Planen er å drive pop up-butikken i Kirkegata ut august. Ingen avgjørelse er tatt om dette blir et permanent tilskudd til bybildet.

– Vi må se an mottakelsen. Nå bruker vi penger som vi egentlig hadde tenkt til å investere på ONS, men den messa ble avlyst. Her får vi vist oss fram, men det er ikke vits å være her om det ikke kaster av seg, sier Kristiansen.

Publisert: 04. juni 2020, 13:07