UiS vil redusere antall spisesteder og lar den ene privateide gå under salatkniven. Det gir forretningsmessig mening å la Studentsamskipnadens kantiner ri seirende ut av en slik duell, men dette burde ikke være skolematens svar på ville vesten.

Bare nesten.

LES SAKEN HER: Kantinen har mettet studenter og ansatte i 47 år, men nå kan det gå mot slutten

Mange har et varmt og nostalgisk forhold til Line Huset. Det skulle bare mangle etter snart femti års tro tjeneste. Og hadde dette dreid seg om at fremdrift måtte vike for vår sentimentale relasjon til fortiden så hadde vi sannsynligvis ikke latt komle-krigen pågå særlig lenge. Da hadde den eventuelle nedleggelsen blitt en ny utgave av røykeloven – kjipt i et kvarter før overlevelsesinstinktet tar over og vi sklir elegant over i apati.

Det er heller når egenarten fordufter og det homogene dominerer at det blir tjafs. Det er nemlig her Line-huset har fordel av ball.

Det fins per dags dato fem kantiner på campus. Fire av dem er ganske like i både smak og farge. Og er den store planen for friminuttet mellom klokka tolv og kvart over å glefse halvthornostskinkapiffivarmt, så er det vel til alt overmål revnende likegyldig om det blir kjøpt hos Per eller Pål.

Men: Line Huset er middagstidens overmakt. Der man får servert en nitti sekunders lang monolog om høytrykket fra sør av syvende mor i huset før man får parkert det som er igjen av hjerneceller etter dobbel forelesning om tekstens rolle i kulturen. Der man føler i større grad at man er på middagsbesøk enn i de andre kantinene som har et hakket mer industrielt og «vær så god neste»-tilsnitt.

«HEIA! HEI! Du vil ha tjøttkaker, ja! Jysla gode, dei! Jaaaada! Og så e der så fint ver ute! Ja, kan tro! E detta nok poteter? Du kan få mer! Ittje? Guri kor tjekt det e med sol! Jada. Ska du betala med kort? Jada. Dei fleste gjer det nå. Jada. Tjøttkaker e godt, ja!»

Det er ikke det at maten i seg selv er noe som er verdt å reise langveisfra for å innta. Som representant for fakultetet som ligger 84 skritt unna kan jeg spekulere i at nivået på fôret ligger et sted mellom messa i garden og mors hjemmelagede – som jo absolutt er godkjent. Det er kantiner det dreier seg om, og ikke fine dining med blåskjorte og #delicious.

Og nå debatteres det blant de akademiske diplomater hvorvidt Line Huset skal tas av plakaten og gi SiS enevelde på quesadilla og fiskegrateng. Høres litt trist og ensformig ut, spør du moi.

Er det ikke valgfriheten og det eklektiske som gjør tilværelsen interessant? UiS har i løpet av sin historie måttet knive litt for å bli kvitt stigmaet «Ingeniørhøgskolen», og med blandingen av fakulteter og studieretninger så burde det gjøre seg godt med litt å velge i på trø-i-trynet-fronten også.

SiS argumenterer rettmessig med at de er en organisasjon som er til for studentenes beste, men det spørs om å leke boksen av med Line Huset er veien å gå.

Det er lite som tyder på at det skorter på engasjement fra studentene i forhold til å la Line Huset holde stand i «lerårbygget». Det som gjenstår å se er hvor tungt idealismen veier når stormakten SiS står på motsatt ende av vektskåla.

Underskriftskampanjer og næringsvett tar oss et stykke, men så får vi sette vår lit til at fornuften ordner resten.

Men det er tjekt med ein god debatt. Jada. Kan tro. Jada. Mer saus?

Flere kommentarer fra Fredrik Brimsø: