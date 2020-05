Aktuelt Utelivsbransjen Ny bar åpner i Vågen i løpet av våren I over tre måneder har gamle Dickens vært omringet av gjerder. Nå forteller eierne hva siddisene kan vente seg. Publisert: 05. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Proud Mary Pub tar over de gamle lokalene til Dickens i Vågen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utestedet i de gamle Dickens-lokalene har fått navnet Proud Mary Pub. Eierne er danske Rekom, som har slått seg stort opp i utelivsbransjen i Stavanger etter oppkjøpet av Hall Toll for halvannet år siden.

Det nye utestedet like ved Torget skal satse på sport og livemusikk.

– Proud Mary vil bli byens nye go-to om du ønsker å nyte solen på uteserveringen, se ditt favorittlag vinne eller møte nye bekjentskaper på dansegulvet i de sene nattetimene, skriver Rekom-sjef Frederik Mygind i en pressemelding.

Dickens, Pubn og Proud Mary Pub

Nærmest samtidig som Rekom kjøpte opp Hall Toll, varslet daværende Dickens-eier, Ståle Mørch, at utestedet skulle stenge. Da hadde vannhullet vært en del av bybildet siden 1973.

– Etter 46 års drift er man nødt til å gjøre noe, og det er mange aktører på vei inn i utelivet i Stavanger. Det krever at man henger med. Jeg har nok framtiden bak meg og det kreves glød for å være med videre, sa Mørch.

Dickens-eier Ståle Mørch takket for seg i januar 2019. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Driftsselskapet havnet i hendene til Stavangers Rekom-partner Øivind Ekeland, som i et halvt års tid drev utestedet under navnet Pubn.

I september i fjor ble Mygind i Rekom formelt ansatt som daglig leder. Oppussingsarbeidet startet i februar og siden da har utestedet vært stengt.

Mygind ønsker ikke å kommentere hvor mye oppussingen har kostet.

Voksent klientell

I pressemeldingen står det at Proud Mary Pub skal tilby mat og ønsker å være et samlingspunkt for et voksent klientell.

– Vi kommer til å fylle det ukentlige programmet med masse forskjellig innhold i løpet av syv åpningsdager. Med alt fra live musikk - både lokal og internasjonal, musikkbattle og selvfølgelig allsang, sier Ekeland i pressemeldingen.

Rekom-partner Øivind Ekeland (nummer to fra venstre) fikk en gladmelding fra byens politikere i helga. Utestedene kan åpne dørene igjen, så lenge de tilbyr matservering og overholder smittevernregler. FOTO: Fredrik Refvem

Barer og nattklubber har i snart to måneder vært pålagt å stenge på grunn av koronautbruddet. I helga kom derimot en etterlengtet gladmelding. Dersom utestedene kan tilby matservering, vil det være mulig å holde åpent så lenge smittevernregler blir overholdt.

Flere utesteder på Skagenkaien vil derfor ta imot gjester igjen på onsdag. Nysgjerrige som ønsker å besøke Proud Mary Pub må derimot vente litt til. I pressemeldingen står det ikke annet enn at Vågens nye bartilskudd vil åpne «i løpet av våren».

– Det blir vel utrolig vanskelig å spå akkurat presis, men når verden er oppe og kjører for fullt, så er vi klare for å gi full gass, skriver Ekeland i en tekstmelding til Byas.

