Aktuelt Student Fester, spill og turneringer er noen av aktivitetene denne gjengen kan se fram til Det kommende semesteret vil det bli flere sosiale aktiviteter for både nye og gamle studenter i Stavanger. SiS inviterer studentene selv til å være med å bestemme hvilke aktiviteter de ønsker. Publisert: 21. juli 2021, 16:00 Tonje Kildal

Allerede uken etter semesterstart er det planlagt sosiale aktiviteter for studentene. Bilde er fra fjorårets semesterstart. FOTO: Jarle Aasland (illustrasjonsfoto)

Tidligere i år fikk Studentsamskipnaden i Stavanger flere millioner fra staten. Mye av dette skal nå gå til å gi studentene et sosialt tilbud etter halvannet år med pandemi.

Pengene har også gått til å ansette åtte personer fra ulike utdanningsinstitusjoner til å planlegge forskjellige aktiviteter.

– Vi har laget en spørreundersøkelse slik at studentene selv kan svare på hvilke typer arrangementer de er interesserte i, på den måten kan vi få pengene til å treffe best mulig, sier Alva Eide som er leder for studentgruppen som lager aktivitetene.

Dette går pengene til

De ulike kategoriene det planlegges å lage aktiviteter innenfor er fysisk aktivitet og idrett, friluftsliv, bli kjent arrangementer, sosiale aktiviteter, faglige foredrag, kultur, fremtidig yrkesliv, mat, høytider. fest/uteliv og felles langturer.

– Noen av arrangementene vi planlegger er for eksempel «speedfriending», brettspillkvelder, fotballturnering, hyttetur, konserter og halloweenfest, forteller Eide.

Både Eide og daglig leder i SiS Elisabeth Farset setter stor pris på midlene SiS har fått til å gjøre hverdagen bedre for studentene.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått disse midlene, og har tro på at vi får brukt dem godt, sier Farset.

– Det er helt fantastisk, jeg har ikke ord. Det er så viktig og så riktig. Jeg er helt sikker på at vi får brukt pengene godt, legger Eide til.

Eide og de andre studentene er ansatt i en 40 prosent stilling og skal jobbe med å lage ulike tilbud til studentene på både Universitetet i Stavanger, BI, VID, Kunstskolen i Stavanger, Noroff og Høyskolen for ledelse og teologi.

– Det er jo ganske høye beløp det er snakk om, det er over tre millioner kroner som skal brukes på sosiale lavterskeltilbud til studentene, sier Eide.

Disse pengene vil bli fordelt på ulike poster.

– Minst 250.000 kroner skal gå til en søknadspott som studenter, forelesere og lignende kan søke om midler til å arrangere tilbud for studenter, og i tillegg går en andel til fadderukene på de forskjellige skolene. Resten skal gå til de ulike sosiale aktivitetene som vi skal arrangere, legger Eide til.

SiS-leder Elisabeth Faret tror pengene vil bli brukt godt. FOTO: SiS

Studentbyen Stavanger

Det også planer om å styrke Stavanger som studentby.

– Vi har et ønske om å bygge opp studentbyen Stavanger, slik at folk kan bli kjent på tvers av utdanningsinstitusjonene, sier Eide.

Dette påpeker også Faret.

– Jeg håper på at det blir bygget broer mellom de ulike skolene, slik at studenter kan bli kjent med folk fra de andre skolene også.

Eide legger til at det også vil være en mulighet å dele kompetanse mellom skolene.

– For eksempel kunne noen fra danselinja ha forestilling på BI, mens noen fra BI kan ha foredrag om økonomi for dem, sier Eide.

Alva Eide er leder for studentgruppen som skal planlegge arrangementer for studentene. FOTO: Privat

Starter etter fadderukene

Programmet skal spikres allerede 25. juli, etter hvert vil også programmet bli lagt ut for studentene.

– For oss er det viktig å gå ut med informasjonen tidlig, slik at studentene får mulighet til å planlegge rundt det.

Etter planen skal de begynne med noen av aktivitetene i uke 34, når fadderukene er ferdige.

– Vi tenker å la de ulike fadderukene få skinne først, så kicker vi i gang rett etter det. Det er en god del studenter som ikke kommer tilbake før det, så da er det viktig at disse også får en bra start på semesteret.

Viktig for studentene

Eide mener det er på tide at det kommer et slikt tilbud for studentene.

– Jeg tror nesten det er avgjørende, studentene slet med ensomhet før korona også, så statistikken peker i en dårlig retning. Studentlivet er så mye mer enn forelesninger, og det er viktig at det sosiale er på plass, så dette er veldig viktig nå.

Faret tror også at disse sosiale arenaene er viktig for studentene nå.

– Jeg tror det er veldig viktig. Folk vil treffe hverandre og gjøre ting sammen. Jeg håper det ikke blir skummelt når man ikke har fått truffet hverandre på en stund.

Hun påpeker også at det ville vært vanskelig å få til slike sosiale møteplasser tidligere.

– Jeg tror folk generelt har vært lei av digitale løsninger, og det er vanskelig å sette i gang sosiale ting, når vi ikke har lov til å treffe folk, legger hun til.

Publisert: 21. juli 2021, 16:00