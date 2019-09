Hvor mye hadde du betalt for å dra tilbake til Havanna badeland?

– Gjennom låta skal folk kunne føle at de er på Havanna igjen, og de som aldri fikk oppleve badelandet, skal kunne kjenne på følelse av hvordan det var å være der, sier Daniel «Dan Lesler» Takvam (28).

Kompis, makker og medartist, Nicolai «VIXXN» Ludvigsen (27) nikker flere ganger underveis.

Som mange barn født tidlig på 90-tallet, er barndomsminnene mange og gode fra badelandet på Hana.

– Mange sier mye rart om Sandnes, men dette var et paradis, sier Ludvigsen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Havanna-låt

I dag slapp duoen låta «Havanna (Splash)», en hyllest til stedet som de elsket som barn.

Badelandet i Sandnes åpnet 21. desember 1991 og var blant Nord-Europas største. 35.000 gjester besøkte Havanna den første måneden. Til tross for at det ble holdt liv i fritidstilbudet helt fram til 26. august 2007, var reisen alt annet enn smertefri.

Badelandet gikk på flere konkurser, men nye eiere prøvde seg, igjen og igjen. Vannkvaliteten var elendig og selskapet ble truet med bøter av kommuneoverlegen i Sandnes. I 2007 testet Forbrukerrådet 17 badeland over hele landet. Da havnet Havanna på sisteplass, det eneste badelandet som ikke fikk karakteren «bra» eller «meget bra».

– Nå vet vi at badelandet var skittent, men det husker ikke vi som barn. Vi husker bare det som er bra, sier Takvam.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Magisk

Låta er produsert og gis ut av STVG Kartell, Stavangers hip-hop-kollektiv. Kartellsjef Tore «Tore Pang» Tobiassen har fulgt prosessen underveis.

– For meg er musikk et av de beste «tidsvitnene» vi har og denne låta forteller om en tid og et sted som betydde mye for veldig mange. Meg inkludert, skriver han i en e-post til Byas.

Tobiassen beskriver stedet som magisk, og forteller hvor stas det var å dra den lange veien «heeelt» til Sandnes og Havanna. Nettopp slik som hip-hop-duoen husker det.

– Folk dro til Sandnes og Havanna fra hele regionen. Den reisen, den følelsen, gleden av å vite at du skulle dit, det var fantastisk, sier Ludvigsen.

Hans Petter Jacobsen (Arkivfoto)

Kan toppes med nytt badeland

Ideen dukket opp på avslutningseventet til Dickens i Stavanger. Ludvigsen og Takvam snakket om barndomstiden, så kom de inn på Havanna.

– Vi snakket blant annet om hvor mye vi hadde betalt for å gå på Havanna igjen, sier Ludvigsen.

– Hvor mye kom dere fram til?

– 10.000 kroner for oss og vennene våre, men kriteriet var ingen badevakter, sier han og ler.

Den nye låta er en del av en EP på totalt fem spor som gis ut i sin helhet 18. oktober. Da blir det også flere Havanna-referanser. Blant annet kommer låtene «Bølger» og «Romerbad».

– Vi skal ikke bli et nostalgiband, men det er ingenting i Sandnes som har toppet Havanna. Jeg tror heller ikke at noe kommer til å gjøre det, sier Ludvigsen.

– Det må i så fall være et nytt badeland, sier Takvam.