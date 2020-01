Vil gjøre byen mer instavennlig: Kommunen skal legge til rette for flere «selfiespots»

– Vi kan by på mange fine opplevelser, men Stavanger har mer enn bare Sverd i fjell, gamlebyen og Domkirka, sier Venstre-politiker Jan Erik Søndeland.

Et kjapt søk på #stavanger bekrefter at disse destinasjonene er blant favorittene på Instagram. I tillegg til Vågen, lysteppet i Fargegata og naturlig nok Preikestolen.

Men kan den nye Instagram-suksessen til Stavanger bli Jernaldergården på Ullandhaug? Eller enda mer usannsynlig: Torget i Hillevåg?

Kanskje, men da må kommunen legge til rette for det, mener Søndeland.

– Vi trenger destinasjoner som ikke nødvendigvis står fremst i reiseboka. Vi må vise fram skjulte skatter, og da kan sosiale medier være med på å pirre nysgjerrigheten til både turister og lokalbefolkningen, sier han.

Privat

Spleiselag?

For å få til dette må kommunen bli mer insta- og selfievennlig. Dette fikk et flertall blant politikerne i utvalget for miljø og utbygging onsdag forrige uke.

«Utvalget ber om å få utarbeidet en sak hvor det vurderes etablering av «selfie spots» på egnede steder i Stavanger kommune», heter det i vedtaket.

– Kanskje vi begynner ett sted først og ser hvordan det går? Drømmetanken er at innbyggere i hver bydel kan være med på å bestemme hva som skal trekkes fram og hvordan det skal se ut, sier Søndeland.

– Hvor mye skal det koste?

– Det blir spekulativt. Det kommer an på alt fra materiell til ambisjoner. Kommunen bruker allerede millioner av kroner på utsmykking. Kanskje noen av pengene kan gå til dette? Bydelsutvalgene har også egne budsjetter å ta av. I god venstreånd ser vi for oss et spleiselag mellom kommunen og lokalt næringsliv, sier politikeren.

Privat

Kult og farlig

Region Stavanger jobber allerede med å selge regionen til hele verden. Kommunikasjonssjef Gunhild Vevik synes ideen er spennende, men advarer samtidig mot fallgruver.

– Interessen må komme nedenfra og opp. Det hjelper ikke hva myndighetene sier dersom folk ikke er stolte over det. Stedet må få en attraksjonsverdi og havne på en bucket list, sier hun.

Lettere sagt enn gjort. Ofte er det rene tilfeldigheter som fører til om noe går viralt eller ikke. Derfor gjør kommunen lurt i å involvere lokalbefolkningen, i tillegg kan timingen være en fordel, tror Vevik.

– Nå er det veldig trendy med sakte reiser. Folk ønsker å få med seg flere opplevelser når de er på tur, sier hun.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kom med forslag

Søndeland har selv noen selfies på samvittigheten, blant annet foran BA-buskene i den argentinske hovedstaden Buenos Aires, og med Arístides-bokstavene i Mendoza.

Utenfor det nederlandske nasjonalmuseet kunne du i 14 år se bokstavene «I Amsterdam», men ifølge Lonely Planet ble disse fjernet fordi ansamlingen av folk ble for stor.

Så ja, det går an.

– Nå ønsker vi at alle som brenner inne med ideer til hva vi kan gjøre tar kontakt. Folk må ikke være redde for å komme med innspill, enten det er en løs visjon eller konkrete forslag, sier Søndeland.