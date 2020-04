Aktuelt Stavanger Salikatt flyttet for å vokse, så kom koronakrisen og en bønn til kommunen Midt under flytteprosessen ble halvparten av inntektsgrunnlaget ble borte. Heldigvis kunne Salikatt i det minste selge ølet sitt selv. Eller? Publisert: 08. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder Bjarte Halvorsen (t.h.) sammen med kollega Aleksander Idland i de nye lokalene i Flintegata i Hillevåg. I løpet av påskeuka vil Salikatt starte opp produksjonen igjen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg var nødt til å sende inn de samme papirene som jeg sendte inn for halvannet år siden, sier daglig leder i Salikatt Bryggeri, Bjarte Halvorsen og sukker oppgitt.

Byas møter ølgründeren mandag ettermiddag. Han prøver å holde motet oppe, men er tydelig frustrert.

Onsdag formiddag er derimot situasjonen snudd på hodet.

– Dette her er helt fantastisk, sier Halvorsen.

Hva var det egentlig som skjedde?

Her er historien:

Flyttet fra bevillingen

I over et år har Halvorsen hatt planer om å få bukt med voksesmertene. Salikatt trengte større lokaler.

Løsningen ble en lagerhall i Hillevåg, et steinkast unna storebror Lervig. Flyttingen ble lagt til mars, lenge før korona var kjent som noe annet enn en øltype.

Han har fått det meste på plass i de nye lokalene, men når Byas er på besøk er det fortsatt en viktig ting som mangler:

– Dersom vi skal drive ølutsalg, trenger vi en salgsbevilling, sier Halvorsen og legger til at han har tryglet kommunen om å få opp farten.

I løpet av flytteperioden stengte utelivet ned. Plutselig forsvant over halve inntektsgrunnlaget. Det samme gjorde salgsbevillingen som Salikatt har hatt i halvannet år. Bevillingen gjelder nemlig for en spesifikk adresse.

Salg fra eget ølutsalg kunne vært med på å sikre sårt trengte inntekter, mener Halvorsen.

– Ønsket er vel at bedriftene skal klare seg selv? Da klarer jeg ikke å forstå hvorfor dette skal være et problem, sier han.

Her ønsker Salikatt også å starte opp en brewpub. Fra lokalet kan du se ut i produksjonshallen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kommunen gir grønt lys

Halvorsen prøvde å være føre var. Den 23. februar sendte han inn søknad om salgsbevilling til kommunen. Flere dokumenter ble ettersendt den 17. mars. Ifølge kommunens nettsider er saksbehandlingstiden normalt to til fire måneder.

Halvorsen er undrende til hvordan Lervig fikk utvidet sin salgsbevilling på 10 dager for å selge øl på døra, men at det skal ta flere uker å få salgsbevilling til et avgrenset område.

Salikatt har vokst hvert eneste år siden oppstarten i 2016. Dermed ble de gamle lokalene på Åsen til slutt for små. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Byas tok kontakt med kommunen tirsdag. Dagen etter kom gladmeldingen:

– Jeg har fått bekreftet at vedtaket er sendt, skriver direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, i en e-post til Byas onsdag.

Når en søknad om salgsbevilling blir behandlet, skal flere etater komme med uttalelser. Blant annet politiet, kemneren, helse og velferd, samt skattemyndigheter.

Kommunen ventet fortsatt på svar fra Skatteetaten, men loven sier at det ikke er et krav at skattemyndighetene uttaler seg i slike saker.

– Så vedtaket er fattet med forbehold om at alt er i orden, og vi har ingen grunn til å tro at det ikke er det, fortsetter Skjørestad.

– Salikatt har flyttet 1,7 kilometer. Hvorfor kan ikke salgsbevillingen være med på flyttelasset?

– Alkoholloven med dets forskrifter har mange og detaljerte lovkrav som vi må forholde oss til i vårt arbeid. Et av disse er at du ikke kan ta med eksisterende bevilling til ny adresse, og dersom en virksomhet flytter må det søkes på ny fullt ut. Det er lovgiver som har utformet alle detaljerte krav, og dette er nok utformet slik for at myndighetene skal ha muligheten til å bestemme hvor det gis bevillinger. Vi har ikke anledning til å utøve skjønn i forhold til dette kravet, noe som innebærer at vedlegg måtte fylles ut på ny, skriver Skjørestad.

Halvorsen forteller at han har investert rundt en million kroner i flyttingen. Det skjedde samtidig som koronakrisen rammet landet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Trenger hver krone

Det begynte å knipe for Salikatt, men det gikk bra til slutt.

– Et eget ølutsalg en svært verdifull kanal å ha, spesielt nå som vi har færre steder å selge ølet vårt. Vi er inne i en fase der vi trenger alle kronene vi kan få, sier Halvorsen onsdag formiddag.

– Og når blir første åpningsdag?

– He he, vi rekker ikke påsken, dessverre. Vi får fikse utsalget i høytiden og så åpner vi rett etter påske, sier Salikatt-gründeren.

