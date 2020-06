Aktuelt Bakeri Bakeri i Stavanger sentrum er konkurs Meldte oppbud i Stavanger tingrett onsdag. Publisert: 11. juni 2020, 11:10 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Midtøsten Bakeri åpnet i Pedersbakken juli 2018. Nå har bakeriet meldt oppbud. FOTO: Ingebjørg Iversen

Midtøsten Bakeri har holdt til i Pedersbakken siden juli 2018. Nå er det derimot slutt med søtsaker og bakervarer.

Onsdag meldte bakeriet oppbud i Stavanger tingrett og har dermed valgt å slå seg selv konkurs.

Skylder på korona

I retten kom det fram at bakeriet har en gjeld på 95.000 kroner og heller ikke har god nok økonomi til å holde driften i gang.

– Omsetningen har vært for liten. Ifølge daglig leder er koronaviruset årsaken, det kom for få kunder, opplyser bostyrer Edvard Årstad i advokatfirmaet Bull Årstad til Byas.

Bakeriet åpnet først i Sandnes i 2010. Her går det under navnet Midtøsten Brød, men daglig leder Rizan Ubdo fortalte til Byas at flere kunder hadde etterlyst en Stavanger-etablering. Dermed valgte bedriften å prøve lykken i lokalene i Pedersbakken.

– Vi er populære i miljøet. De som kommer fra Midtøsten kjenner oss. Nå håper vi at nordmenn også vil oppdage oss, sa Ubdo da Byas besøkte bakeriet et par dager etter åpning.

Underskudd

Ifølge Proff.no hadde Midtøsten Bakeri en omsetning på 620.000 kroner i 2018. Dette ga bakeriet et underskudd på 42.000 kroner. Regnskapet for 2019 er ikke offentliggjort.

I over 10 år holdt den tradisjonsrike bedriften Radiocentralen til i Pedersbakken. I 2017 flyttet en t-skjortebutikk inn i lokalene, men denne forsvant etter et år.

En måned før oppbudet annonserte Midtøsten Bakeri på Facebook at filialen i Stavanger var til salgs. Tre uker senere, den 2. juni, la bakeriet ut en melding om at filialen var lagt ned.

Byas har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Rizan Ubdo, men har ikke lykkes.

