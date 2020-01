Prisnominert: – Jeg er en bollespisende tobarnsmor uten botox, så det er klart jeg er en underdog

For hvem gidder egentlig høre på noen som viser at det går an å være komfortabel med seg selv? At du ikke trenger å jogge flere kilometer til dagen, føle deg ukomfortabel med midjemål eller at det er ok å la være å følge den nye og hippe superdietten?

Ganske mange, faktisk.

– Det handler om å ha et normalt liv, men det normale har ikke fått plass i sosiale medier. Heldigvis har det kommet et motpress fra enkelte de siste årene, som er med på bryte ned det «glansbildet» sosiale medier gir oss, sier Veronica Simoné Fjeld.

Fakta: Dette er Vixen Awards Den årlige prisutdelingen kårer de som har best påvirkning gjennom innhold de skaper og deler, enten det er i egne kanaler eller i sosiale medier. Hvem som blir nominert stemmes fram av lesere/lyttere/seere. Det deles ut priser i 11 kategorier: Mote, beauty, livsstil, trening og helse, underholdning, interiør, mat, årets sterke mening, stjerneskudd, gullpenn, business og årets influencer. Så langt er de nominerte en del av et semifinale-heat. Hvem som går videre til finalen avgjøres av publikumsstemmer og en jury, med unntak av noen kategorier. Finalistene offentliggjøres 20. januar, og vinnerne under prisutdelingen på Gamle Logen i Oslo 31. januar.

Finger’n til presset

38-åringen er en forkjemper for å være seg selv. Til daglig er hun programleder og reporter på TV Vest, på si er hun «Yummymummy». Gjennom Snapchat og Instagram gir hun fingeren til kropps- og treningspress. Hun sier (og viser) det som det er.

Dette har blitt tatt så godt imot blant følgerskaren hennes at 38-åringen er stemt fram til to nominasjoner under Vixen Awards.

Fjeld er nominert i kategoriene «Folkets favoritt» og «Årets Influencer: Livsstil».

I de to kategoriene er det flere andre velkjente navn som Isabel Raad, Caroline Berg Eriksen, Vegard Harm, Sophie Elise Isachsen og Jørgine Massa Vasstrand (se faktaboks).

– Vixen er ikke viktig for meg, men når følgerne først har stemt meg fram, så forplikter det. Derfor er jeg samtidig veldig takknemlig, sier Fjeld.

Marie von Krogh

Lokal matblogger

I kategorien «Årets influencer: Mat» er Mari Hult (38) nominert for vegetarbloggen.no. Hun har blogget om vegetariske og veganske matalternativer siden 2011.

– Det var veldig vanskelig og frustrerende å finne veganske alternativer for nesten ti år siden. Nesten all informasjon fant jeg på internett og den sto på engelsk. Bloggen ble startet for at andre skulle slippe å bli like frustrerte som meg, mimrer Hult.

Men mye har skjedd det siste ti året. Flere kutter kjøttet, det har og dukker stadig opp flere veganske alternativer, og Hults følgere og sidevisninger har vokst.

– Det har tatt over livet mitt på mange vis. De fleste helger og kvelder går med til bloggen. Da er det veldig kjekt å se at folk bruker og setter pris på det jeg gjør, sier 38-åringen, som til daglig jobber i kommunikasjonsavdelingen ved UiS.

Tommy Ellingsen

David mot Goliat

I fjor var Fjeld også nominert i kategorien «Folkets favoritt», men til slutt var det Jørgine Massa Vasstrand (aka Funkygine) som gikk av med seieren.

– I år er du nominert til to priser, blir det tre neste år?

– He he, først må jeg vinne og så langt har jeg ikke vunnet en «drid», men jeg kan love at jeg aldri kommer til å bli nominert i treningskategorien, sier Fjeld og ler.

38-åringen forteller at det hadde vært stas å gå helt til topps, men vinnersjansene beskriver hun slik:

– Jeg er en bollespisende tobarnsmor uten botox, så det er klart jeg er en underdog.

