Aktuelt Butikker Stenger sine butikker i Stavanger og Sandnes I et innlegg på Facebook bekrefter Oliviers & Co at de stenger dørene for godt. Oppdatert: 27. mars 2020, 11:16 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Oliviers & Co stenger butikkene i Østervåg, på Herbarium og i Langgata. Dette meldte butikken selv på Facebook torsdag kveld. FOTO: Skjermdump Facebook

«De siste uvirkelige ukers hendelser har gjort det umulig å drive videre», står det i innlegget som butikken har lagt ut på sin Facebook-side, Oliviers & Co Rogaland.

Oliviers & Co har butikker i Østervåg, på Herbarium og Langgata i Sandnes.

Innlegget på Facebook ble lagt ut like før midnatt torsdag og butikkene stenger umiddelbart.

Rammer bransjen hardt

«Vi hadde så mye håp og tro på at det gikk riktig vei. Vi var fulle av pågangsmot og tenkte at vi skulle få dette til, stå stormen over», står det videre i innlegget.

Koronautbruddet har rammet butikkene hardt. Den påfølgende helga da regjeringen innførte tiltak for å redusere smittefaren, forsvant 3 av 4 kunder fra Stavanger sentrum.

– Dette er den mest krevende og mest alvorlige situasjonen som Norge og norsk detaljhandel har stått i siden 2. verdenskrig, sa direktør i Virke Handel, Harald Andersen til Byas.

Også kjøpesentrene merker kundeflukten. Landets største forvalter og eier av kjøpesentre, Olav Thon Gruppen, har sagt at situasjonen er dramatisk. Senterleder ved Tvedt Senteret, Jarleif Tvedt, opplyste at besøkstallene var mer enn halvvert.

Butikkene var tema i Aftenbladets sending om koronautbruddet 19. mars. Se intervjuene med Jarleif Tvedt ved Tvedtsenteret og Asgeir Sand i Stavanger Sentrum her:

Oppfordrer til lokal handel

Av innlegget på Facebook kommer det fram at det er mange som synes det er trist at Oliviers forsvinner fra regionen. I skrivende stund har innlegget fått over 600 reaksjoner og 185 kommentarer.

Samtidig som Oliviers varsler at de stenger, opplyser butikken at L’occitane-butikkene vil drives videre.

På grunn av koronautbruddet har Stavanger Sentrum startet opp med hjemkjøring av varer. Et tilbud for å ta byen ut til folket, når folket ikke kan kan komme til byen.

«Vi vil oppfordre alle til å mer enn noen gang støtte de lokale butikkene. Bestill hjemlevering, kjøp gavekort, still opp for de som gjør alt de kan for å holde byene vår levende», skriver Oliviers i Facebook-innlegget før de takker for følget.

Byas har ikke lykkes å komme i kontakt med daglig leder, Sigvald Bøe Eriksen.

