Aktuelt Mattilsynet Korona-utbruddet: Vurderer å stenge eller begrense antall gjester på restauranter og utesteder Publikumstaket på 500 personer rammer allerede de største utestedene. I verste fall kan bransjen bli nødt til å stenge dørene. Publisert: 10. mars 2020, 18:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Både restaurant- og utelivsbransjen er i kommunens søkelys for å hindre spredning av koronaviruset. FOTO: Jarle Aasland (Arkivfoto)

Dette opplyser beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen, til Byas.

– Dette er ikke aktuelt nå, men det kan være at denne typen aktiviteter kan bli stengt. Situasjonen utvikler seg raskt og vi vurderer et slikt tiltak daglig, sier beredskapssjefen.

Rammer deler av utelivet

Mandag meldte TV 2 at Bergen kommune vurderer å stenge eller begrense antall gjester ved byens ute- og spisesteder.

– Har du trengsel i tillegg til at du drikker og spiser og flere som er beruset, eller danser tett sammen, øker smittefaren, sa kommunaldirektør Robert Rastad til kanalen.

Bergen kommune bestemte fredag å stenge alle arrangementer innendørs som har over 1000 publikummere. Stavanger kommune opererer med en lik ordning som ble vedtatt søndag, men her er publikumstaket satt til 500 personer.

Dette har ført til flere avlysninger ved byens kulturarenaer, men det rammer også de største utelivsaktørene som kan ta flere enn 500 gjester.

– Dette er ikke snakk om en egen begrensning for utelivet, men det må følge vedtaket til kommunen, sier Nielsen.

Heidi’s Bier Bar har plass til 750 gjester. FOTO: Magnhild Mostad (arkivfoto)

Halvert kapasitet

Old Irish Pub og Heidi’s Bier Bar er blant de største utelivsscenene i byen.

Nattklubben i De røde sjøhus kan huse nærmere 1000 gjester. Som følge av vedtaket til kommunen er kapasiteten nå halvvert.

– Vi er svært oppmerksomme på forholdene omkring koronaviruset. Vi følger derfor veldig nøye med på situasjonen og de gjeldende retningslinjer som myndighetene kommer med, skriver Old Irish Pubs toppsjef, Peder Blak, i en tekstmelding til Byas.

Old Irish Pub åpnet i De røde sjøhus i august. Hele komplekset kan ta imot 1700 gjester. Nattklubben alene har plass til nærmere 1000. FOTO: Tone Pedersen

Heidi’s Bier Bar eies av Rekom, Skandinavias største utelivskonsern. Utestedet har plass til 750 gjester om gangen. Her kan også feststemte gjester bli avvist i døra dersom lokalet er for fullt.

– Vi har sørget for å gjenoppfriske prosedyrene om hygiene, og satt fram ekstra desinfiseringsmiddel. Vi følger også nøye med på anvisninger fra myndighetene og følger eventuelle påbud, skriver daglig leder i Rekom, Frederik Mygind, i en e-post til Byas.

– Smitter ikke gjennom mat eller drikke

Mattilsynet gir råd til kommuner om smittefare knyttet til restaurant- og utelivsbransjen.

Avdelingssjef for Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Gyrid Espeland, understreker at det foreløpig ikke er noe som tilsier at koronaviruset smitter gjennom mat eller drikke.

– Vi råder derfor kommunene om å sikre at serveringsstedene følger reglene for god hygiene. Dette betyr at gjestene bør ha sted hvor de kan vaske hendene, eventuelt benytte seg av håndsprit, sier hun.

Hun legger til at Mattilsynet særlig ber spisesteder som tilbyr buffet om å være oppmerksomme. Videre er det gitt råd om at ingen skal lage mat til andre dersom de føler seg syke.

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen. FOTO: Jon Ingemundsen

Må sikre primærbehov

I Stavanger kommunes vedtak for å begrense koronasmitte, står det at alle arrangementer skal sikre god hånd- og hostehygiene.

– Det er samme krav uansett hva du driver. Er det snakk om en liten restaurant med få sitteplasser, gjelder disse kravene der også, sier beredskapssjefen.

Han forstår at flere kan lure på hvorfor utelivet kan bli pålagt å stenge, når offentlig transport ruller videre og kjøpesentrene er åpne.

– Samfunnet må fortsatt fungere, maskineriet må gå. Folk må komme seg på jobb og kunne handle mat. Så må vi, dersom det skulle bli aktuelt, heller nedskalere aktiviteter som vi ikke må ha. Da kan puber og nattklubber være aktuelle å stenge, sier Nielsen.

