Kurt Arne har blåst liv i en gammel garasje i østre bydel

– Fem kroner for å fikse slangen, ti kroner for smøring, sier Kurt Arne Øverland og mimrer tilbake til sløydtimene på barneskolen.

Det begynner å bli noen år siden Øverland kombinerte rollen som barneskoleelev og sykkelreparatør. Iveren etter å skru, fikse og reparere har derimot aldri forlatt ham.

De siste tre ukene har han brukt på å pusse opp et garasjelokale i Dokken i østre bydel. Slik at han kan skru og fikse enda mer.

– Det som er så fint med å skru på sykler, er at du ser resultatene så fort. På en time er du ferdig, det passer mitt høye krav til belønninger, sier Øverland og ler.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Samlingsplass

Han smiler bredt. Så bredt at dersom ørene ikke hadde vært i veien, hadde smilet gått helt rundt. Livet har derimot ikke alltid smilt like bredt tilbake.

Han forteller at han har 20 år med galskap bak seg. De senere årene har Øverland prøvd å bruke tiden sin på å hjelpe andre til å komme ut av situasjoner som han selv kjenner seg altfor godt igjen i.

Han har blant annet bakgrunn som ruskonsulent og jobber i dag med et rusfritt ettervernstilbud for kommunen.

Av og til trenger også mennesker reparasjon eller service.

– Er du ikke akademiker, er det lett å få et inntrykk av at man ikke passer inn. Veien til isolasjon og psykiske lidelser er kortere enn man tror, så jeg håper dette også kan være en samlingsplass for de som har lyst til å lære og ønsker å skru, sier Øverland.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Storhaug-støtte

Til nå har sykkelreparasjon kun vært et hobbyprosjekt som Øverland har pleid fra egen garasje på Storhaug. I forbindelse med jobben i kommunen, har han også drevet et verksted fra et sjøhus på Rennesøy.

Da han tilfeldigvis skulle plukke opp en sykkel fra Frivillighetssentralen på Storhaug, kom han i prat med Camilla Torvik Tønne.

Hun er daglig leder i nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited. Har du en god idé som kan skape både trivsel og arbeidsplasser til bydelen, kan du få økonomisk støtte.

Etter et kjapt møte ble hobbyprosjektet plutselig litt mer seriøst.

– Kurt er nettopp den ildsjelen og storhaugbeboeren som vi ønsker å støtte på veien. Han har et brennende engasjement for å hjelpe ungdom og unge voksne som ikke gjør det så bra på skolebenken, sier Tønne.

Storhaug Unlimited startet opp i fjor høst. I løpet av tre tildelingsrunder har 11 aktører fått utbetalt til sammen 150.000 kroner i støtte. Pengene er statlige midler og inspirasjonen er hentet fra Tøyen Unlimited som først startet opp i Oslo.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Må slippe andre til

Suksessen til Storhaug Unlimited måles ikke i omsetning eller om ideen blir satt ut i live. Det kan være så enkelt som at aktøren som hadde lyst til å skape noe heller blir lagt merke til og får seg en jobb.

Da er det billigere for samfunnet å sponse personen med 10.000 kroner, enn om personen faller utenfor.

Øverlands hobby har derimot blitt en seriøs business på rekordfart og 43-åringen har allerede gjort sin første ansettelse.

– Hadde sjefen der oppe ment at vi alle skulle klare oss alene, hadde han sendt oss ned én om gangen. Det er viktig å slippe folk til, sier Øverland.