Aktuelt Student Over 6.400 studenter står fortsatt i boligkø Til sammen 6.415 studenter står i kø for å få studentbolig samtidig med studiestart, viser nye tall fra studentsamskipnadene. Oppdatert: 17. august 2020, 14:40 NTB

Tone Pedersen

Ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har dekningsgraden økt fra 12,3 til 13,65 prosent. Men både SiS, StOr og NSO ønsker at dekningsgrad skal opp på 20 prosent. FOTO: Fredrik Refvem (arkiv)

Det er 4.237 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke helt fornøyde.

– Tallene viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentboliger, sier leder Andreas Trohjell i NSO.

I Studentsamskipnaden i Stavanger (felles tall for Stavanger og Sandnes) er det registrert 45 i boligkø; 35 i kø for singelbolig og fem i kø for både par- og familieleiligheter.

Korona-sammenheng

NSO-lederen sier videre at tallene har en klar sammenheng med koronapandemien, men at de viser at det fortsatt trengs flere studentboliger.

– Det er viktig at disse tallene ikke blir en hvilepute, men at regjering og storting fortsetter sin satsing på bygging av studentboliger, sier Trohjell.

NSO har som mål at 20 prosent av landets studenter skal ha muligheten til å bo i en studentbolig. De ferskeste tallene organisasjonen har tilgjengelig, viser at 14,87 prosent i dag har denne muligheten.

De aller fleste leier fortsatt privat.

LES MER: Student på boligjakt? Dette må du tenke på

– Trenger 20 prosent i Stavanger

Ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har dekningsgraden økt fra 12,3 til 13,65 prosent i samme periode.

Men heller ikke StOr-leder Philip Jamissen er fornøyd før 20 prosent dekningsgrad er nådd:

– Vi trenger 20 prosent dekningsgrad i Stavanger fordi prisene på det private markedet raskt kan stige igjen dersom det går bra i næringslivet. Da må studentene ha et billigere alternativ, sa Jamissen til Byas forrige måned.

– Vi forventer ikke at dette skal skje over natta. Jobben de siste årene har vært god, men det er helheten vi ikke er fornøyde med.

Også SiS Bolig deler målet om 20 prosent dekningsgrad.

– Stavanger er en av byene hvor privatmarkedet endrer seg oftest og mest avhengig av hvordan det går med næringslivet, forklarte direktør i SiS Bolig, Øyvind Lorentzen.

Publisert: 17. august 2020, 14:16 Oppdatert: 17. august 2020, 14:40