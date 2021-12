Aktuelt Aftenbladet ung Dette tjente lokale influensere i fjor Tidligere TV Vest-profil danker ut både en profesjonell e-sport-utøver og influenser Isabel Raad, men en Youtuber fra Ålgård tjente aller mest. Publisert: 08. desember 2021, 14:04 Christine Andersen Johnsen

Hva tjente influensere i fjor? Vi har sjekket!

Skattelistene for 2020 er offentliggjort, og du lurer kanskje på hva de lokale influenserne tjente? Byas har sjekket!

Isabel Raad

Inntekt: 2.377.818 kroner.

Formue: 0 kroner.

Skatt: 784.193 kroner.

Blogger og influenser Isabel Raad (27) gikk ned i inntekt i 2020 sammenlignet med 2019, viser ligningstallene.

Blogger og influenser Isabel Raad fra Randaberg jobber og skatter i Oslo, men kommer opprinnelig fra Randaberg. Hun ble først kjent gjennom realityserien Paradise Hotel i 2015.

Med en inntekt på i underkant av 2,4 millioner kroner i 2020, har hun gått ned siden 2019. Da hadde hun en inntekt på 3.049.835 kroner.

27-åringen har mer enn blogg og Instagram på CV-en: I 2018 ga hun ut boka om barndommen sin i Randaberg, «Shirog – jenta jeg en gang var» og i fjor høst var det premiere på Raads egen realityserie, «Isabel».

FAKTA: Hva er formue og hva er inntekt? Formue: Dette er ikke nødvendigvis det samme som penger. Formue kan for eksempel være verdien av aksjer eller eiendom. I tillegg må all gjeld trekkes fra før en person eventuelt sitter igjen med en positiv formue. Derfor kan høy gjeld, som lån på hytte, bil, hus og båt redusere en persons formue.

Inntekt: Tallene som står opplyst under «inntekt» i skattelistene er kort forklart lønna du får fra jobben og alle andre skattepliktige inntekter, minus alle fradrag. Eksempel på fradrag kan være tap på aksjer, minstefradrag og renteutgifter.

Håvard Nygaard

Inntekt: 1.793.583 kroner.

Formue: 846.478 kroner.

Skatt: 597.707 kroner.

Counter-strike-profilen Håvard «rain» Nygaard (27) har gått ned nesten en million i inntekt siden 2019.

27-åringen, som er mest kjent med kallenavnet «rain», har spilt dataspillet Counter-Strike: Global Offensive profesjonelt siden 2013, og siden 2016 har han spilt for den amerikanske e-sport-organisasjonen Faze.

Både formue og inntekt har gjort et byks ned siden 2019. Ligningstallene fra 2019 viste at Nygaard hadde 2.718.984 kroner i inntekt i 2019, nesten en million mer enn ligningstallene for 2020 viser.

Anna Rasmussen

Inntekt: 0 kroner.

Formue: 0 kroner.

Skatt: 33.111 kroner.

Anna Rasmussen (25) la ned bloggen i 2020, og forklarte at det var fordi inntektene hennes i større grad kom fra andre kanaler, mens bloggen tok mest tid.

Anna Rasmussen er fra Stavanger, men bor og skatter til Søgne kommune. Ligniningstallene fra 2020 viser at den tidligere bloggeren hadde 0 kroner i inntekt, men i 2019 hadde hun en inntekt på 651.806 kroner.

Rasmussen slo seg først opp som toppblogger da hun som 15-åring delte hverdagen sin som ung mor på bloggen «Mamma til Michelle». I 2018 valgte hun å gå vekk fra bloggnavnet som inneholdt datterens navn, og fortsatte videre med sitt eget. I september 2020 la hun ned bloggen for godt.

– For min del så er det flere grunner til at jeg valgte å legge bort bloggen nå, men de viktigste punktene er vel kanskje at inntektene mine i større og større grad kommer fra andre kanaler, og det er likevel bloggen som tar mest tid, og som gir mest unødvendig stress, sa Rasmussen til VG den gangen.

Hun har senere figurert i realityprogrammer som Camp Kulinaris på TV3 og Farmen Kjendis på TV2.

Liva Ingebrigtsen

Inntekt: 239.551 kroner.

Formue: 1.655.234 kroner.

Skatt: 75.286 kroner.

Liva Ingebrigtsen (25) deler av hverdagen sin med over 170.000 abonnenter på Snapchat, ifølge henne selv.

Kona til den eldste friidrettsutøveren i Ingebrigtsen-familien, Liva Ingebrigtsen, har etter hvert opparbeidet seg en stor følgerskare på Instagram og Snapchat.

Mannen, Henrik Ingebrigtsen, hadde for øvrig en inntekt på på 62.005 kroner, og en formue på 2.6 millioner kroner.

På Instagram har Ingebrigtsen i skrivende stund over 50.000 følgere, og ifølge henne selv har hun over 170.000 abonnenter på Snapchat. 25-åringen deler blant annet oppdateringer fra bygging av nytt hus for familien i Sandnes, og hverdagen sin som masterstudent.

Hanne Sigbjørnsen (Tegnehanne)

Inntekt: 960.063 kroner.

Formue: 0 kroner.

Skatt: 380.789 kroner.

Hanne Monge Sigbjørnsen (32), mest kjent som Tegnehanne, har nylig flyttet til Stavanger.

Hanne Sigbjørnsen (32) fra Kvernelands tegnekarriere startet da hun opprettet bloggen Tegnehanne i 2010. Den gangen jobbet hun som sykepleier i Oslo. I dag er tegneseriene først og fremst å finne i bokform, på Aftenpostens debattsider, i tegnestriper og tegnehefter – men også på sin egen plattform på Instagram.

I fjor flyttet hun til Stavanger sammen med samboeren Jostein Larsen og sitt da seks uker gamle barn.

– Vi har jo vært tilbake i Oslo i etterkant, litt med jobb og en tur i sommer. Da kjente vi at det er Stavanger som føles som hjemme nå, fortalte hun til Aftenbladet i høst.

Veronica Simone Fjeld

Inntekt: 2.786.728 kroner.

Formue: 0 kroner.

Skatt: 1.309.249 kroner.

Influenser Veronica Simone Fjeld (40), her som konferansier under «gjenoppdag byen»-festen i Stavanger i november.

TV Vest-profilen kunngjorde tidligere i år at hun slutter i tv Vest for å satse på sine egne prosjekter. Fjeld har etter hvert bygget seg opp en solid følgerskare på sosiale medier. På Instagram har hun nærmere 32.000 følgere i skrivende stund. Hun har også har vært nominert til influenserpriser og fått blest for å rette oppmerksomheten mot naturlig kropp og skjønnhet.

I 2019 debuterte hun også på scenen med humorshowet «Naturligvis», som hun hadde sin siste forestilling med forrige uke. I en kommentar på Instagram skriver Fjeld at hun nå skal bruke tid på «å lage et knallshow som er helt nytt».

Dennis Poppe Thorsen

Inntekt: 543.035 kroner.

Formue: 0 kroner.

Skatt: 196.623 kroner.

Dennis Poppe Thorsen (30) fra Hundvåg bor i Drammen med samboer og forloveden Kristin Gjelsvik, som han traff på Paradise Hotel i 2012.

Dennis Poppe Thorsen (30) fra Hundvåg ble først kjent som deltaker i Paradise Hotel i 2012, hvor han møtte Kristin Gjelsvik, som han nå er forlovet med. Gjelsvik og Poppe Thorsen fikk sitt første barn i 2019, og kjøpte hus i Drammen.

Poppe Thorsen jobber med sosiale medier, men er også å se på tv, sist på programmet «Sofa» på TV2 i år. I 2019 hadde 30-åringen en inntekt på 27.399 kroner, og formue på 968.024 kroner, viser ligningstallene.

Leo Moracchioli

Inntekt: 9.704.314 kroner.

Formue: 2.421.379 kroner.

Skatt: 4.743.743 kroner.

Leo Moracchioli (43) fra Ålgård driver Youtube-kanalen Frog Leap Studios.

YouTube-kanalen Frog Leap Studios er big business for Leo Moracchioli fra Ålgård, og han har i flere år danket ut andre lokale influensere med millioninntektene.

Youtubekanalen, som han startet i 2006, har nå over 4,4 millioner abonnenter,

Fra 2017 til 2018 økte Moracchioli inntekten fra 6,2 til 7,4 millioner kroner, og i 2019 fikk de en dupp ned til 6,9 millioner kroner.

I fjor økte inntekten altså ytterligere, til 9,7 millioner kroner. Da Aftenbladet intervjuet 43-åringen i 2018, sa han at han fryktet å bli vant til å tjene så mye penger:

– For det kommer jeg ikke til å gjøre hele livet. Men for all del, det er et luksusproblem, sa Moracchioli.