Aktuelt Restaurant Skroter planene om sportsbar i Stavanger sentrum Skjenkebevillingen ble aldri ferdigbehandlet på grunn av en gammel skattesak. Nå gir innehaveren opp, men lover samtidig at Tweed skal åpne - med nye eiere. Publisert: 13. oktober 2020, 16:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Renas og Rita Yonan ønsket å åpne sportsbaren Tweed i Kongsgårdbakken i slutten av januar. Nå, ti måneder etter, er det fortsatt ikke drift i lokalet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

«Vi vil informere om at grunnet sakens utfall, har vi besluttet å selge selskapet RMH Stavanger AS», skriver forretningsutvikler i Yonan Gruppen AS, Tage Pedersen, i en e-post til Stavanger kommune.

RMH Stavanger AS var selskapet som skulle stå bak sportsbaren Tweed i Kongsgårdbakken i Stavanger sentrum.

Daglig leder Renas Yonan har vært klar på at han har ønsket å drive stedet, men at det er søknaden om skjenkebevilling som har vært flaskehalsen.

– Vi skal i alle fall ikke skrote prosjektet og kommer til å åpne når vi får muligheten til det, sa Yonan til Byas i april.

Men nå er det nettopp det som skjer.

Det var Jærbladet som først omtalte saken.

Vandelsvurdering

Tweed-sjef Renas Yonan er også daglig leder i Yonan Gruppen AS, som blant annet eier Happy Time- og Yummy Time-restaurantene. Konsernet eier også Restaurant Møllehagen AS, som driver restaurant og sportsbar på Bryne.

Ifølge Jærbladet pågår det nå en skjenkestrid mellom Time kommune og selskapet. Dersom man skal få innvilget skjenkebevilling, kreves det «uklanderlig vandel», ifølge alkoholloven.

LES MER: Utelivet i Stavanger og Sandnes går tilbake til normale åpningstider

LES MER: Utelivsbransjen er lettet og glad for at skjenkeforbud oppheves

Avisen skriver at det trolig er vandelsvurderingen som er årsaken til at det har vært utfordrende for selskapet å få innvilget skjenkebevilling på Bryne, noe som også vil være årsaken til den lange saksbehandlingstiden i Stavanger.

Yonan bekrefter overfor Byas at han er i en tvist med Skatteetaten om et forhold som går to år tilbake i tid.

– Vi har vært i møter med Skatteetaten og saken vår er nå til behandling i skatteklagenemda, opplyser Yonan.

FAKTA: Dette sier alkoholloven § 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

På grunn av en gammel skattesak fikk Yonan aldri innvilget skjenkebevilling. Ifølge Yonan skal Tweed likevel åpne, men med noen andre enn ham bak roret. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Skjenkestrid

Byas har stilt Yonan flere spørsmål knyttet til saken, men han ønsker ikke kommentere detaljer. Han bekrefter imidlertid at det var denne situasjonen som førte til at skjenkebevillingen aldri ble innvilget - eller i det hele tatt ferdigbehandlet - i Stavanger.

Ifølge kommunens nettsider er vanlig saksbehandlingstid 2–4 måneder. Da forretningsutvikler Pedersen i Yonan Gruppen opplyste at driftsselskapet til Tweed var solgt, var saksbehandlingen fem måneder på overtid.

LES MER: Nå kommer «Campingen» til Stavanger

LES MER: Arrangerer mini-ølfestival i Fargegata: – Skal bli en tradisjon

I søknader om skjenkebevilling er vanlig prosedyre at politiet, oppvekst og levekår, Skatteetaten og kemneren gir sine uttalelser til søknaden.

– Vi er ikke enige i de bemerkningene som ble gjort, men midt oppi prosessen kom koronautbruddet. Da måtte vi konsentrere oss om noe annet og valgte derfor å selge restauranten på grunn av den krevende tiden vi er inne i, forteller Yonan.

Tweed skal åpne

Byas har også kontaktet forretningspartner i Yonan Gruppen, Tage Pedersen, knyttet til salget av Tweeds driftsselskap.

– Salget blir gjennomført på grunn av tidene vi er inne i. Vi har nye områder vi skal fokusere på, sier han til Byas.

Han ønsker ikke å røpe hvem som er kjøperen. Det gjør heller ikke Yonan, men den tidligere Tweed-sjefen understreker at kjøperen tenker å drive Tweed-konseptet slik som Yonan opprinnelig så for seg.

Byas har forsøkt å komme i kontakt med eierne av bygget, Pål Saga i Union Eiendomskapital AS, men han har ikke besvart våre henvendelser tirsdag.

Publisert: 13. oktober 2020, 16:30