Aktuelt Alkohol Gjest ved utested tok nakkegrep på skjenkekontrollør Nattklubben risikerer åtte prikker for å ha avslørt skjenkekontrollen. Publisert: 05. juli 2021, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Nova Nightclub holder til på Strandkaien, i de gamle lokalene til Taket, i Stavanger sentrum FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Den 5. juni ble det gjennomført en skjenkekontroll ved Nova Nightclub på Strandkaien i Stavanger sentrum.

Idet kontrollørene skal gå ned trappa fra nattklubbens andre etasje, kommer en mannlig gjest mot dem.

Han tar et hardt tak i nakken på den ene kontrolløren og roper: «Skjenkekontrollen er her».

Ubehagelig opplevelse

Gjesten slapp taket og gikk videre til et ståbord hvor det var noen andre gjester, men i rapporten kommer det fram at kontrolløren syntes at det var en ubehagelig opplevelse. Det bekrefter også seksjonsleder for skjenkekontrollen, Sverre Skårland.

– Heldigvis er det veldig sjelden at vi blir fysisk tatt tak i eller utskjelt. Er det antydninger til slike situasjoner, skal kontrollen avbrytes, sier Skårland.

Her var imidlertid gjesten fysisk uten forvarsel.

– Vi skal aldri provosere noen under kontrollene våre, og dermed unngår vi slike situasjoner. Men når det først skjer, er det helt klart en veldig ubehagelig opplevelse. Dette er ikke greit og noe vi selvsagt følger opp, sier Skårland.

Styrer ved utestedet ble konfrontert med hendelsen mellom kontrolløren og gjesten.

Her kom det fram at gjestene ble informert om at skjenkekontrollen var på stedet. Dette var fordi utestedet ønsket at gjestene skulle holde riktig avstand.

«Kontrollørene er tydelige på at det ikke er greit å bruke skjenkekontrollen som virkemiddel for å oppnå dette», står det i rapporten fra skjenkekontrollen denne kvelden.

Forteller om kontroller

Nova-eier Asle Klungland forteller at utestedet av og til forteller gjestene at politi eller skjenkekontroll er på stedet.

– I en vennlig tone sier vi at de må oppføre seg, for nå er det politi her, nå er det kontroll. Slike ting, sier Klungland.

Å røpe at kontrollører er til stede ved et utested kan føre til at skjenkekontrollen ikke får gjort jobben sin. Dette kan straffes med åtte prikker, som følge av at utestedet er med på å hindre en kommunal kontroll.

Kommunen har tidligere sagt at det ikke skal gis opplysninger om at skjenkekontrollen er til stede når kontrollørene er på jobb. Dersom dette skjer, er det et alvorlig regelbrudd.

– Vi bør nok tenke litt mer gjennom hva vi sier, men selv om vi har besøk av politi eller skjenkekontrollen peker vi aldri ut enkeltpersoner, sier Klungland.

Nova Nightclub mistet nylig skjenkebevillingen i en kort periode fordi nattklubben pådro seg for mange prikker over en periode på to år.

I et brev fra kommunen kommer det fram at utestedet nå risikerer åtte nye prikker som følge av at kontrollørene ble avslørt.

– Hva kan vi si. Åtte nye så raskt. Det er kjipt, sier Klungland.

