Aktuelt Buss Prisforskjellen ga russen hakeslepp: – Vi føler at noen prøver å utnytte oss Det første verkstedet anslo at det ville koste 73.000 kroner å EU-godkjenne bussen. Da russegjengen dro til et annet verksted, kom de langt billigere unna. Publisert: 01. mai 2021, 17:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det første verkstedet antok at det ville koste over 73.000 kroner å få russebussen EU-godkjent. Ved et annet verksted, rett over tre mil unna, gikk bussen gjennom EU-kontrollen for 12.900 kroner. Bak rattet sitter russebuss-medlem Ole Martin Folkestad. FOTO: Jarle Aasland/skjermdump

Ved verksted nummer to måtte nemlig russegjengen fra St. Svithun «kun» betale i underkant av 13.000 kroner for å få russebussen EU-godkjent.

Sammenligner du prisene, er forskjellen på 60.000 kroner.

– Prisforskjellen er helt ekstrem. Vi føler at noen prøver å utnytte oss i et marked som ingen av oss har peiling på, sier Ole Martin Folkestad (19).

Verkstedet står på sitt og mener at prisen gjenspeiler kostnaden som måtte til for å gjøre bussen trafikksikker.

Plutselig ble det dyrt

Det hele startet med at Folkestad og de andre bussmedlemmene kjøpte en russebuss for 170.000 kroner den 30. september i fjor.

19-åringen forteller at de hentet bussen ved et Trucknor-verksted i Haugesund. I kjøpekontrakten sto det at bussen var i forskriftmessig stand. Dermed skulle den enkelt gå gjennom EU-kontrollen. Dette var også beskjeden fra verkstedet, ifølge Folkestad.

To måneder senere, den 27. november, leverer russen fra seg bussen ved et Trucknor-verksted i Klepp for EU-kontroll.

Selv om bussen ble kjørt til verkstedet for egen maskin, klarer ikke mekanikerne å få bussen i gir. Beskjeden er dermed at den heller ikke kan EU-godkjennes og at problemene med giret må løses først. Bussmedlemmene betaler et depositum på 30.000 kroner.

Fetter Anton pryder sidene på Stavanger-bussen, men russen har ikke hatt samme flaksen som karakteren fra Donald-universet. Fra venstre: Ole Martin Folkestad, Kasper Døskeland, Ruben Hoff og Sebastian Nessler. FOTO: Jarle Aasland

Girreparasjonen blir utført før bussen kjøres til Ganddal for en lakkeringsjobb. Når denne er ferdig, kjøres bussen tilbake til Trucknor i et nytt forsøk på å få den EU-godkjent.

Da får russebussmedlemmene høre at reparasjonen av giret har kostet 30.000 kroner, noe som tilsvarer hele depositumet.

Totalprisen stiger med ytterligere 10.244 kroner på grunn av en ekstraregning for en halvveis gjennomført EU-kontroll, forbruksmateriell og en sjekk av hvor mye en ny EU-kontroll eventuelt vil komme til å koste.

Så langt har verkstedoppholdet kostet 42.244 kroner totalt, og bussen er fortsatt ikke EU-godkjent.

– Etter dette får vi en lang lapp hvor det kommer fram at EU-godkjenningen trolig kommer til å koste oss over 70.000 kroner. Dette skjer etter at samme verksted fortalte oss at 30.000 kroner ville være nok til å fikse både girproblemene og for å få bussen EU-godkjent, sier Folkestad.

Russen nekter å gå videre med EU-kontrollen. Løsningen blir å taue bussen til et annet verksted som har sagt seg villige til å se på kjøretøyet.

Selv om russegjengen allerede hadde brukt over 40.000 kroner ved verkstedet, måtte de regne med å bruke 73.770 kroner til. Dette var overslaget på hva det ville koste å få bussen EU-godkjent, mente Trucknor. Byas har sladdet person- og kjøretøyopplysninger. FOTO: Skjermdump

Regningen ble billigere

Ved Fuglestad Bil i Vikeså blir bussen EU-godkjent for 12.900 kroner. Byas har snakket med daglig leder Leif Fuglestad. Han ønsker ikke å kommentere saken, men bekrefter at EU-kontrollen ble gjort etter boka og at russen ikke fikk noen form for rabatt.

Byas har også tatt kontakt med verkstedet i Haugesund hvor Svithun-elevene fikk overlevert bussen i fjor høst.

Daglig leder ved Trucknor i Haugesund, Per Henrik Bruland, bekrefter at bussen var hos dem i september. Der ble den reparert for mangler som et verksted i Bergen hadde påpekt i april 2020, fem måneder tidligere.

Etter reparasjonen i Haugesund ble bussen EU-godkjent, men EU-godkjenningen gjaldt bare til april i år.

Kjøretøy over 7,5 tonn må gjennom EU-kontroll årlig i motsetning til personbiler som trenger en sjekk hvert andre år.

Siden feilene fra kontrollsjekken i Bergen ikke ble rettet opp i før fem måneder senere, ble bussen EU-godkjent på papiret fra april, til tross for at selve reparasjonen skjedde i september.

Dette forklarer også hvorfor bussen måtte inn til en ny EU-kontroll allerede nå i vår.

Etter at russen valgte å taue bussen litt over tre mil til Vikeså, endte de opp med å betale 12.906 kroner for å få bussen EU-godkjent. Byas har sladdet person- og kjøretøyopplysninger. FOTO: Skjermdump

Avviser anklager

Byas har vært i kontakt med flere personer i Trucknor-systemet, deriblant daglig leder ved verkstedet i Klepp, Terje Stangeland.

Han forteller at det er vanlig prosedyre å ta depositum for reparasjon av lastebiler og busser.

– Vi må ha en sikkerhet for at vi får betalt for arbeidet. Vi har opplevd at dersom kostnaden blir for stor, ønsker ikke kundene å komme tilbake og hente kjøretøyet, sier han.

Stangeland ønsker imidlertid ikke å gå videre inn på spørsmål knyttet til reparasjonen av russebussen og viser til konsernsjef Per Gunnar Rasmussen.

Rasmussen mener prisen gjenspeiler kvaliteten av arbeidet og fortsetter med å si at Trucknor har gjort den jobben de skal gjøre.

– Her har det dukket opp flere feil enn forutsett. Vi slipper ikke kjøretøyet ut på veien før det er sikkert, sier Rasmussen.

– Hvordan forklarer du at et annet verksted gjør jobben så mye billigere?

– Vi har gitt russen et tilbud som vi står bak. Om noen gjør dette for en rimeligere penge, så har de gjort en annen vurdering. Vi er veldig opptatt av at kjøretøyene som forlater oss skal være i god stand og det er vårt ansvar, sier Rasmussen.

Russemedlemmene føler at de er blitt forsøkt utnyttet. Verkstedet mener på sin side at de har gjort alt riktig. FOTO: Jarle Aasland

Han stiller seg uforstående til kritikken fra russen og sier at selskapet ikke behandler russ dårligere enn andre kunder. Han peker på at selskapet omsetter for over 2 milliarder kroner, i Stavanger-regionen repareres det 300 busser årlig, noe selskapet har gjort i over 20 år.

På spørsmål fra Byas om prisen er for høy med tanke på at bussen nylig hadde vært til reparasjon i Haugesund - og at verkstedet i Klepp først anslo at depositumet ville være nok til både reparasjon og EU-kontroll - svarer Rasmussen følgende:

– Russebusser er ofte gamle busser, opp mot 25 år gamle, som burde vært skrotet for lengst. Da kan det raskt dukke opp flere ting enn man tror i utgangspunktet. Det opplever vi hver dag. Girproblemer er i seg selv veldig kostbart, sier Rasmussen.

Byas har gitt Fuglestad Bil mulighet til å kommentere uttalelsene til Rasmussen, men det ønsker ikke verkstedet å gjøre.

Fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, råder folk til å sjekke hvor mye en reparasjon vil koste ved flere verksteder. – Minst to, gjerne tre, sier hun. FOTO: Forbrukerrådet

Sjekk flere verksteder

Fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier til Byas at man alltid bør sjekke prisen to til tre steder før man bestiller en verkstedtjeneste.

Hun bekrefter at det kan være store forskjeller i pris ved ulike verksteder, men samtidig understreker hun at man også må se på hva man får for prisen.

– Det kan være at det ene verkstedet har priset noe unaturlig høyt, men det kan også være at de som gir best pris har oversett noe viktig, sier hun.

En mulighet er å ta bilen eller bussen til NAF, eller et annet verksted, til en forundersøkelse. Det vil si at du tar kostnaden ved å betale dem for å finne ut hva som er feil, og så går du ut i markedet og velger et verksted til å utføre reparasjonen.

– På en buss kan det gjøre store utslag om en må bytte større deler for å få den EU-godkjent, og da blir det stor forskjell om verkstedet vurderer om det må gjøres nå eller at det kan vente, sier Skarderud.

Hun legger til at du kan klage på prisen hvis du mener at den er høyere enn avtalt eller høyere enn «gjengs pris».

– Hvis du ikke når fram med klagen, kan Forbrukertilsynet hjelpe deg å mekle i saken, sier hun.

Bussen ble til slutt EU-godkjent, selv om det kostet mer enn medlemmene regnet med. Nå ønsker de bare å nyte russetiden som starter 1. mai. FOTO: Jarle Aasland Det føles som vi har lekt katt og mus. Det har tatt tid og helt klart vært en påkjenning.

Ser framover

Russen og flere av dens familiemedlemmer sliter fortsatt med å forstå at en EU-kontroll kan variere så mye i pris.

– Det føles som vi har lekt katt og mus. Det har tatt tid og helt klart vært en påkjenning. Samtidig er det en advarsel til andre russ der ute også. Du trenger ikke godta det første tilbudet du får, sier Folkestad

Selv om russen fikk en dyrere start enn først antatt, ønsker russebussmedlemmene å legge opplevelsen bak seg og heller konsentrere seg om den kommende russetiden som starter 1. mai.

Nå er tross alt russebussen EU-godkjent.

– Det føles utrolig deilig, sier Folkestad.