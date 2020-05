Aktuelt Student Planene gikk i vasken for Lizelle og 240 andre UiS-studenter Universitetet i Stavanger har kansellert alle utvekslingsopphold. BI tar en avgjørelse i løpet av uka. Publisert: 26. mai 2020, 09:34 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lizelle Haugland (25) er blant 241 UiS-studenter som har fått utvekslingsoppholdet sitt kansellert. FOTO: Håvard T-L Knutsen/privat

– Jeg håpte på det beste, men fryktet det verste, sier Lizelle Haugland (25).

Til høsten skulle hun dra på utveksling til Delft i Nederland. Universitetet i den hollandske småbyen er regnet som et av de beste i landet, og har i tillegg vært inne på topp 100-lista over de beste universitetene i verden siden 2014. Her skulle 25-åringen fortsette masterstudiene i energi, miljø og samfunn.

– Det virket utrolig spennende. Det er et av de mest anerkjennende universitetene i Europa, jeg hadde veldig lyst til å prøve dette, forteller 25-åringen.

Men nå må hun bli hjemme i stedet for.

Kansellerer utveksling

Universitetet i Stavanger varslet onsdag at alle utvekslingsopphold det kommende høstsemesteret blir kansellert.

Det er Universitets- og høgskolerådet som anbefaler institusjonene om å droppe utveksling i år. Derfor har en rekke andre universiteter og høyskoler over hele landet innført samme praksis.

– Vi ønsker forutsigbarhet for studentene våre. Tidligere i vår måtte vi kalle hjem en del studenter på grunn av koronautbruddet. Det kan komme en smitteoppblomstring igjen til høsten og vi ønsker å unngå samme situasjon, sier prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen.

Dette rammer 241 UiS-studenter som hadde søkt om utveksling til høsten. Dette betyr også at UiS ikke kommer til å ta imot utvekslingsstudenter i år (se tall i faktaboks).

FAKTA: Så mange studenter søkte utveksling ved UiS 313 UiS-studenter søkte om utveksling innen fristen 1. februar.

72 av disse trakk søknaden sin før UiS kansellerte alle utvekslinger.

105 søkte utveksling til USA eller Australia, mens 136 søkte utveksling til andre land.

197 utenlandske studenter hadde søkt om utveksling til UiS, men har nå fått avslag.

Totalt har 241 UiS-studenter fått utvekslingsoppholdet sitt kansellert høsten 2020. Kilde: Kontorsjef Bjarte Hoem ved Internasjonalt kontor

Ved Handelshøgskolen BI er det foreløpig bestemt at ingen får dra på utveksling utenfor Europa.

– Det er ventet en beslutning i løpet av uka på om restriksjonene skal utvides til å gjelde i Europa også, sier Stavangers BI-direktør, Ragnhild Wiik til Byas.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen. FOTO: Privat

Muligheter for «hasteutveksling»

Eggen ved UiS legger derimot til at dersom fakultetet finner det forsvarlig - og UDs reiseråd tillater det - kan det være mulig å dra på kort varsel.

Per i dag fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

– Noen av våre samarbeidspartnere i Europa ønsker å ta imot studenter, men for de aller fleste land og institusjoner er ikke dette aktuelt, sier Eggen.

En mulig «hasteutveksling» vil først og fremst være aktuelt for studenter som har søkt utveksling til institusjoner innenfor Norden. Populære utvekslingsdestinasjoner som USA og Australia er utelukket.

Australia og USA er de mest populære landene å dra til for UiS-studentene. FOTO: NTB Scanpix

Får konsekvenser

Tidligere i år fortalte Byas at kun 14 prosent av studentene som ble uteksaminert ved UiS i fjor, hadde vært på utveksling.

Dette er to prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) var skuffet over de nasjonale tallene og oppfordret flere til å dra utenlands.

– Internasjonal erfaring er bra for studentene, det er bra for næringslivet og det er bra for Norge, sa han.

Leder av Studentorganisasjonen (StOr), Joachim Børlie, frykter at koronautbruddet og årets utvekslingsstopp, vil sette dypere spor i statistikken.

– Når ting en gang normaliseres, må gode utvekslingsmuligheter komme raskt på plass igjen. Dagens situasjon vil påvirke viljen til å dra i lang tid fremover, sier han.

– Hvorfor det?

– Flere vil nok være mer bekymret for å reise, samtidig vil det være færre som kan fortelle de gode historiene fra opphold i utlandet, sier Børlie.

– Kjipt

Haugland er skuffet over at hun ikke får dratt på utveksling. 25-åringen utsatte planene om utenlandsopphold til hun begynte på masterutdanningen, men nå spørs det om hun får dratt i det hele tatt.

– Hva skal du gjøre nå?

– Gi opp? sier 25-åringen og ler.

– Nei, det er selvsagt kjipt. Jeg hadde planer om å dra på interrail i forbindelse med oppholdet mitt, men det går i vasken. Jeg kunne også søkt om praksis her hjemme, men siden jeg var forberedt på å dra på utveksling, ryker dette også. Nå blir det å ta fag på UiS i stedet for, sier hun.

Hun legger til at det er andre som har det verre enn henne. Selv om Haugland var uheldig, er det noen som gleder seg over at alt ikke gikk som planlagt.

– Jeg snakket med en venninne. Hun syntes synd på meg, men var samtidig veldig glad for at jeg ikke skal dra noe sted. Det er jo hyggelig, sier Haugland og ler.

