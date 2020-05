Aktuelt Stavanger Nattklubber kan åpne tidligere og omstridt regel skrotes Skjenkeretningslinjene i byen har blitt endret, men hva betyr det for deg som skal på byen? Publisert: 15. mai 2020, 18:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Torsdag behandlet formannskapet i Stavanger nye retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Kort fortalt: Hva som er greit - og ikke greit - for deg, meg og utestedene på byen.

Alle er nødt til å følge alkoholloven, og med utgangspunkt i den kan kommunene selv velge hvordan salg- og skjenkepraksis skal være innenfor grensene de rår over.

Det er dette som er skjenkeretningslinjene, og er årsaken til at for eksempel åpningstidene på utelivet kan variere fra by til by.

Les mer om endringene her, og få med deg de viktigste punktene i videoen øverst i saken.

De nye skjenkeretningslinjene trer i kraft 30. september.

