Derfor gjør ikke «Spis for 100» i Stavanger som 100-Ugå i Sandnes

Det nærmer seg ny Spis for 100-uke. 30 spisesteder er med, og menyen er klar. I motsetning til 100-Ugå i Sandnes skal konseptet ikke endres i Stavanger. Publisert: 27. august 2020, 20:00

«Spis for 100» ble arrangert for første gang i februar. Fra 7. til 13. september er det på an igjen! FOTO: Pål Christensen (arkiv)

Fra 7. til 13. september kan du igjen få en rett til en hundrings på flere av Stavangers spisesteder.

Sist Byas meldte om matfesten var 24 spisesteder med. Nå er tallet oppe i 30!

– Ja, vi har økt, det var noen som klarte å snike seg med i siste liten, ler prosjektleder og salgsansvarlig Andreas P. Berg når Byas slår på tråden dagen før menyslipp.

Trine Lise Gjelstad, Andreas P. Berg og 30 spisesteder i Stavanger går for en ny runde med «Spis for 100» i september. FOTO: Stella Marie Brevik (arkiv)

Endrer ikke konseptet

På grunn av korona var det lenge usikkert om høstens versjon ville bli noe av - og hvordan. Men i juli ble det klart at jo - det blir en ny runde med Spis for 100!

– Dette er noe spisestedene ønsker å gjennomføre. Det er jo helt umulig å si hvor lenge denne situasjonen vil vare. Det er derfor viktig å ta vare på næringen og bransjen, noe jeg tenker konsepter som Spis for 100 kan hjelpe til med.

I Sandnes blir imidlertid 100-Ugå erstattet med «Værtskapsugå» - hvor du kan få tre retter for 300, nettopp for å begrense smittefaren.

– Vi vet hvor stort trykk det kommer til å være. Da kan du selv tenke hva vi tenker om at Stavanger ønsker å gjennomføre Spis for 100. Likevel ønsker vi dem lykke til, vi håper det går bra og at de har kontroll på smittevernet, sa Johannes Kay, restauranteier og leder for Værtskapet, til Byas tidligere denne måneden.

Hereford & Friends er ett av 17 spisesteder som er med på Værtskapsugå i Sandnes. Denne erstatter 100-Ugå denne høsten, på grunn av korona. FOTO: Pål Christensen (arkiv)

– Skal være trygt

Arrangør Berg sier at 300 for tre retter kanskje kan redusere trykket fordi enkelte synes det blir for dyrt, men at det kan bli like mye trafikk på hver restaurant når det er færre steder som er med.

– Men vi har brukt en god del av ressurser og markedsføringsbudsjett for å sørge for at det skal være trygt, forteller Berg samtidig som han understreker at det er opp til spisestedene å følge restriksjoner og tiltak og at Spis for 100 «kun» er konseptet.

Berg og gjengen skal imidlertid hjelpe til. Blant annet skal frivillige jobbe som «koronavakter» for å hindre overfylte steder.

Flyers og plakater skal informere gjester om smittevern - og via sosiale medier skal de sørge for at gjester får informasjon om spisestedenes booking-muligheter og køsystemer.

– Jeg tror det blir omtrent som ei uke i fellesferien, da det var mye gjester og mange som kom - noe bransjen klarte helt fint. Men ser vi at det blir krise og verste scenario, så vil vi så klart avlyse og flytte alt til februar, sier Berg.

I februar var det kø av folk som ønsket 100-retten til Deja Vu. Her gjelder også én meters-regelen, minner smittevernoverlege i Stavanger og kommuneoverlege i Sandnes om. FOTO: Pål Christensen (arkiv)

– Hold deg hjemme hvis du er syk

Smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, er ikke veldig bekymret for oppblomstring av korona som følge av matukene.

– Det finnes gode anbefalinger og regler som gjelder for serveringssteder, og vi må gi folk en sjanse til å drive etter dette. Jeg tror ikke det blir noe stort problem, det er ikke mange som er smittet nå. Men gjør spisestedene stunts som trekker folk, må de ha beredskap til det.

Lett tilgang til håndsprit, såpe og vann, må serveringssteder sørge for - og selvfølgelig én meters avstand. FOTO: Carina Johansen

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, frykter heller ingen smitteboom:

– Holder folk seg til reglene, tror jeg ikke det medfører noen økning i smitten. Slik som situasjonen er i sørfylket nå, vil jeg tro at dette går veldig fint.

Det aller viktigste er ikke å gå ut hvis du er syk.

Men begge understreker at både restauranter og gjester må gjøre sitt.

– Folk i samme familie kan sitte tettere, men må ha minst én meter til andre gjester. Så er det viktig med god håndhygiene. Spisestedene må sørge for lett tilgang til håndsprit, såpe og vann, sier Torvik.

Smittevernoverlege Johannessen supplerer:

– Det aller viktigste er ikke å gå ut hvis du er syk. Ellers virker det som om folk har forstått dette med avstand. Har du én meters avstand, er du ganske sikker. Det er en enorm beskyttelse i det. Så er det selvfølgelig viktig å fortsette med det - også utover kvelden.

