Tatiana Palenca (Miss Tati) flyttet fra solrike Setúbal til regnfulle Bergen i 1996, med sin angolske mor og lillesøster. De har røtter i Angola, som var en portugisisk koloni i 400 år.

I Norge har hun senere skapt en forunderlig verden i prosjektet Angola70, et bestillingsverk som ble født på en svett klubb i fjor.

Festivalens klimaks

Konseptet går ut på å ta makten tilbake ved å lage musikk både på de angolanske språkene og portugisisk.

Etter flere kritikerroste opptredener på de fleste av landets største festivaler, er det endelig tid for at Miss Tati tar med seg Angola70 til idylliske Vålandsskogen.

– Jeg tør påstå at dette kommer til å bli et høydepunkt for mange i publikum, med musikk du ikke visste du elsket, sier presseansvarlig Kristine Grude Nesvik, i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Sondre Eriksen

Vibrerende kombinasjoner

Sammen med flere talentfulle musikere fra Bergen, utforsker hun sine angolske røtter og den dansbare siden av landets popmusikk.

– Musikken er Hiphop, soul og RnB. Vibrerende kombinasjoner for deilige sommernetter, sier Grude Nesvik.

Frøken Tati har gravd i Angolas musikalske gullalder og snekret sammen unike låter inspirert av pop og afropop, som stammer fra 70-talet da det var borgerkrig i landet.

De spesielle tonene og rytmene får sannsynligvis festivalfolket til å slippe dansefoten løs under sommerdagene 12.–13. juni i Stavanger.

Følgende artister, i tillegg til Miss Tati, er nå bekreftet til Mablis-festivalen:

Gabrielle

Emilie Nicolas

Viagra Boys

Tacobitch

car.pool

LES OGSÅ: