Fikk ikke «Spis for 100»-tilbudet: – Da samboeren kom hjem med maten, ble jeg veldig overrasket

Du har kanskje fått med deg at det er «Spis for 100»-uke i Stavanger?

En Byas-tipser ønsket å benytte seg av et av tilbudet hos India Tandoori og ba samboeren hente maten han hadde bestilt som takeaway.

Det var selvfølgelig ekstra stas med redusert pris: To chicken tikka masala og et nanbrød skulle koste 249 kroner.

– Men da samboeren kom hjem med maten, ble jeg veldig overrasket over at hun hadde betalt 490 kroner for maten. Det var ikke det jeg hadde forventet.

Samboeren reagerte på beløpet da hun skulle betale, men antok at de bare hadde klart å bestille feil rett. Da hun kom hjem med den overraskende dyre middagen ringte de straks restauranten for å få svar. Nok en gang ble Byas-leseren overrasket:

– Jeg fikk da beskjed om at det var min feil som kunde at jeg ikke hadde sagt at jeg ønsket retten for 100 kroner. Det syntes jeg var urettferdig, fordi det står ingen steder at det er noe kunden har ansvar for å gjøre.

Føler seg lurt

Konseptet til «Spis for 100» går ut på at virksomhetene velger ut en rett til nedsatt pris i denne perioden på sju dager.

Det er ikke opplyst noe sted om at kunden må understreke at det er 100-tilbudet som bestilles for å få redusert pris på utvalgt rett.

– Føler du deg lurt?

– Ja, jeg føler meg lurt, fordi det er blitt markedsført at dette var et tilbud som gjaldt en spesifikk rett. Derfor synes jeg det er uheldig at jeg som kunde skal sitte med ansvaret, når det er India Tandoori som har meldt seg på kampanjen, svarer Byas-leseren.

Legger seg flat

Da Byas snakket med den indiske restauranten som ligger i Valberggata 14, beklaget restaurantsjefen seg. Izral Singh tror det har vært en misforståelse med takeaway-bestillingen.

– Det er synd at kunden har følt seg urettferdig behandlet. Det kan fort bli misforståelser når det gjelder takeaway, men for å ordne opp gir vi dem et gavekort på 500 kroner som de kan hente i restauranten, sier Izral Singh.

Det kommer Byas-tipseren absolutt til å gjøre, svarer han da vi viderebringer beskjeden. Han er glad restauranten ordnet opp til slutt.

– Det er virkelig en gledelig beskjed på en fredag.

Ikke samme rett

Izral Singh ønsker også å informere om at retten man kan bestille på nettsiden deres, ikke er den samme som retten de tilbyr under «Spis for 100»-uka. Det er ulike størrelser på porsjonen og derfor har de ikke samme pris.

Retten du får for en hundrings er Chicken Tikka Masala. Den kommer i tre størrelser:

Middag: 225 kroner.

Lunsj: 135 kroner.

«Spis for 100»-uka tilbud: 100 kroner.

– Takeaway er vanligvis ikke en del av denne kampanjen, poenget med denne uka er jo at kunder skal komme til restauranten og forhåpentligvis kjøpe tilbehør eller drikke til maten. Det er det vi tjener på, ikke hundrelappen, sier Singh, og fortsetter:

– Kunder som ønsker 100 kroners tilbudet som takeaway må ringe inn eller sende mail for å høre om det lar seg gjøre. Det er ikke noe vi egentlig gjør, men selvfølgelig sier vi ja om det er ønskelig, sier han.

«Dine in house»

I utgangspunktet er det ikke sånn at kunder har «krav» på 100-retten som takeaway, understreker prosjektleder og salgsansvarlig for «Spis for 100»-uka, Andreas P. Berg.

– Først og fremst så har vi tydelig markedsført at konseptet med denne uka er «dine in house». Det er meningen at kundene skal gjeste og spise i restauranten, sier han til Byas.

Berg forteller at det er opp til restauranten alene om de ønsker å tilby takeaway av retten eller ikke.

– Vi kan ikke bestemme at restaurantene skal opplyse om deres tilbud på nettsiden deres og tilby takeaway. Det bestemmer alle restaurantene som er med på opplegget helt selv, sier Berg.

Når det gjelder porsjonsstørrelsene på rettene, er det også opp til restauranten.

– Huset skal velge rett basert på husets porsjonsstørrelse, altså det de vanligvis serverer. Samtidig er det de som bestemmer størrelsen på retten, undestreker han.

Arrangørene har tatt turen til de forskjellige restaurantene for å forsikre seg om at ingen restauranter serverer for små retter.

– Konseptet handler jo ikke om at det skal være en smaksprøve, maten skal fylle magen. Det mener vi alle rettene i år absolutt gjør, sier arrangøren og er veldig glad misforståelsen mellom India Tandoori og Jone Dahl Tvedt løste seg.

Arrangøren kan også fortelle at denne uken har gått over alle forventninger.

– «Spis for 100»-uka har gått helt suverent, jeg hadde aldri trodd det skulle sprenge av på mandag slik det gjorde og at så mange har fylt opp restaurantene hele uka.

Han er veldig spent på å se sluttresultatet. Tall på hvor mange som har benyttet seg av tilbudet kommer til uka.

Avhenger av markedsføringen

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen informerer om at hendelser som denne, mellom India Tandoori og Jone Tvedt, bunner i hvordan kampanjen er markedsført.

– Det er lov å sette det som et krav at man må spesifisere at man ønsker tilbudet, men da må det tydelig markedsføres. Når kunden bestiller den aktuelle retten, skal han ha den retten til 100 kroner, med mindre kunden har bestilt feil.

Det er ikke en konkret lovregulering av tilfeller som dette.

– Kunden kan kreve tilbake mellomlegget og argumentere for dårlig markedsføring, og det er merkelig om restauranten ikke går med på det. Dette skal være en uke som gir et boost til restaurantlivet og sikre økt restaurantbruk i byen. Et gavekort er en fin løsning og det er lønner seg for ryktet til restauranten, legger Iversen til.

