Dette skjer i helga: Blinkfestival, konserter og markeder Ingen store planer i helga? Sjekk ut denne oversikten! Publisert: 05. august 2020, 12:02

Det er en stund siden vi kunne stå så tett. Bildet viser Blinkfestivalen i fjor. I år må publikum holde seg unna, men det er noen arrangementer du kan ta del i likevel. FOTO: Carina Johansen

Denne guiden gjelder fra torsdag 6. til søndag 9. august.

Blink-festivalen

Hva: Skifestival

Hvor: Lysebotn, Sandnes, Gjesdal

Når: Torsdag til søndag.

Torsdag starter Lysebotn opp, før det blir konkurranser i Sandnes fredag og lørdag.

Søndag blir det langløp med start klokka 09 og målgang klokka 21. I år er det store endringer for festivalen på grunn av koronautbruddet.

Men, i tillegg til ski-moro, blir det også konserter spredt rundt forbi i byen, blant annet på Sandnes Brygge, Pontus og Megleren.

Scener som dette blir det dessverre ikke under årets Blink-festival, siden publikum må holde seg unna på grunn av pandemien. FOTO: Fredrik Refvem

Straight to Hell

Hva: Konsert

Hvor: Blyge Harry

Når: Torsdag klokka 20.00

Thom Hell har merittene i orden og er en velkjent artist i vårt langstrakte land. Denne torsdagen dukker han opp på Blyge Harry i Østervåg.

Musikkbingo

Hva: Fritidssyssel

Hvor: Finkel

Når: Torsdag klokka 20.00

Bingo + musikk = sant.

Gudd løkk!

Olav Larsen

Hva: Konsert

Hvor: Fermenten

Når: Torsdag (21.00) og fredag (22.00)

Konsertene begynner forsiktig å komme tilbake igjen etter en lang koronapause.

Olav Larsen spiller på Fermenten i østre bydel.

Italobrothers

Hva: Konsert

Hvor: Sandnes Brygge

Når: Fredag klokka 21.00

Husker du "Stamp On The Ground", "Summer Air" og "Sleep When We're Dead"? Låtene har millioner av avspillinger, og på fredag kan du høre dem live i Sandnes.

Lørdagsmarked

Hva: Lokale produsenter

Hvor: Torget i Stavanger sentrum

Når: Lørdag klokka 11.00

Sentrumsforeningen har invitert små, lokale produsenter til et marked på Torget i sentrum. Dette arrangeres hver lørdag gjennom hele august.

På menyen står alt fra håndverksprodukter til sjokolade og gyros.

Det blir markeder i både Fargegata og på Torget i Stavanger denne helga. FOTO: Carina Johansen

Vintage-marked

Hva: Skattejakt

Hvor: Fargegata

Når: Søndag klokka 12.00

Klær, sko, LP-plater, smykker og andre vintage-gjenstander kan du sikre deg i Fargegata denne dagen.

Markedet arrangeres hver søndag gjennom hele august.

