Stavanger-restauranten utvider: – Vi ønsker å være den lille kafeen som du finner i sydlige strøk

– Vi har møtt på en del byggtekniske utfordringer, forklarer daglig leder i Garcia AS, Kristian Sevland.

I mars i fjor kunne han røpe at Gracia skulle flytte inn i østre bydel og ta over lokalet til Basil & Co. Samtidig nevnte Sevland at en filial skulle åpne i Stadionparken, men åpningen har latt vente på seg helt til nå.

– Vi hadde først planer om å lage en fullverdig Garcia-restaurant, men så viste det seg at kjøkkenet var en del av bærekonstruksjonen til hele Stadionparken. Det gjorde plutselig arbeidet mye vanskeligere, og vi måtte begynne å tegne på nytt, sier Sevland.

Bedre sent enn aldri

Restaurantgründeren forteller at den vanskeligste oppgaven har vært å finne et konsept som kunne passe inn i lokalene uten å gjennomføre de aller største endringene.

Det nye spisestedet har fått navnet Cerviceria by Garcia, og blir omtalt som «Garcias rampete lillesøster» av moderrestauranten på Facebook. Et sted for lunsjen med kompisen, møtet med sjefen, middagen med kona eller oppvarming til Viking-kamp. Inspirert av spansk, fransk og italiensk matkultur.

– Cerviceria betyr i utgangspunktet bryggeri, men vi ønsker å være den lille kafeen som du finner i sydlige strøk. Her skal vi bruke flere enkle råvarer, mye pinchos og tapas, men vi beholder pizzaen, forklarer Sevland.

Ingebjørg Iversen

Underskudd

Restauranten åpnet dørene for nysgjerrige gjester den 15. oktober, men den offisielle åpningen var på fredag.

Regnskapstall fra Proff viser at Garcia AS har gjort et kraftig byks på inntektssiden etter etableringen på Storhaug, men samtidig gikk restauranten med et underskudd på 4,2 millioner kroner i fjor.

Sevland forklarer at hovedårsaken til det store underskuddet er penger som Garcia fikk lånt til en utbygging på Forus i 2014, som nå måtte betales tilbake. Derfor tør ikke Sevland å spå nye vekstplaner for Garcia.

– Nå skal vi være litt forsiktige og bruke tid på de restaurantene vi har, så får vi se hvordan dette går. Men vi har tro på at take away-salget vil gå bra, og at vi klarer å ta en posisjon i Hinna bydel, sier han.