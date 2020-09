Aktuelt Stavanger Slik gikk Spis for 100-uka: – Vi er kommet for å bli! Til tross for smittevern og restriksjoner; 32.700 retter ble solgt - og både arrangør og restauranter er fornøyde. Publisert: 18. september 2020, 19:00 Ebba Schjølberg Eiring

Prosjektleder for spis for 100, Andreas P. Berg, fremfor Akropolis, som solgte 2.300 retter under Spis for 100-uka. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

– Jeg er veldig stolt over stavangerfolk som har respektert koronareglene, sier Andreas P. Berg, prosjektleder og salgsansvarlig for Spis for 100 i Stavanger.

I år valgte Sandnes å endre konsept fra 100-Ugå til Værtskapsugå for å unngå smitte, noe Stavanger ikke gjorde.

– Det er kult at Sandnes gjorde det annerledes, men vi hadde ressursene og muligheten til å gjennomføre som normalt på grunn av planlegging og tett dialog med spisestedene. Vi hadde ikke gjennomført om vi ikke hadde vært veldig trygge, undestreker Berg.

Fjorårets bestselgende restaurant, Deja Vu, valgte å ikke være med fordi de følte at det ikke var forsvarlig å delta.

Men de 30 restaurantene som ble med på matfesten 7. - 13. september har vært fornøyde:

– Tilbakemeldingen er at de vil ha Spis for 100 tilbake i september!

LES MER: Spis for 100-uka har startet: – Vi forventer ikke like mye trykk nå som sist

Restaurantsjef på Hekkan Burger i Stavanger, Razik Eiranji, beskriver Spis for 100-uka som hektisk, men er veldig fornøyd med salget. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring Mange har ikke vært her før, så events som dette gjør at folk får oppleve matgata Pedersgata. Razik Eiranji Restaurantsjef Hekkan, Stavanger

Hekkan tar storeslem

Med 3.036 solgte Spis for 100-burgere er det Hekkan som tar storeslem når uka er over.

– Takeawayen hjalp oss mye, forklarer restaurantsjef på Hekkan Burger i Stavanger, Razik Eiranji.

I tillegg til at man kunne bestille takeaway i kassa, var det også mulig å bestille fra både nettsiden deres og via Foodora.

– Heldigvis hadde vi et godt system in-hose slik at alle fikk en god opplevelse.

LES MER: Pedersgata: Her er matanmeldernes takeaway-favoritter!

Selv med mye pågang var det viktig for Hekkan å lage god mat, ifølge Eiranji.

– Vi ville holde samme kvalitet på maten vår som til vanlig, sier han.

Han mener at festivalen er et godt tilbud for alle som ønsker å prøve noe nytt.

– Det er en fin mulighet til å smake på maten vår, for de som ikke har vært her før, og til 29 andre spisesteder, sier han til Byas.

Eiranji er også glad for at Spis for 100 har dratt flere mennesker til Pedersgata.

– Mange har ikke vært her før, så events som dette gjør at folk får oppleve matgata Pedersgata.

LES MER: For fem år siden flyktet Hasan (25) fra Syria. Nå skal han være med og sette Pedersgata på kartet

Hekkan Burger i Pedersgata. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Roser Spis for 100

Zouq sikret seg pallplass like under Hekkan, med 2.723 solgte retter.

Med nye lokaler og mer kapasitet, solgte Zouq flere 100-retter denne runden enn i februar, til tross for koronarestriksjonene.

En del av æren gir Rizwan Rafiq, daglig leder hos Zouq, til arrangøren.

– Sist var det veldig mange av våre kunder som ikke var klar over at det var Spis for 100, forteller Rafiq.

Forrige uke var det imidlertid tydelig at gjestene var der nettopp fordi det var Spis for 100.

– Enten det var på telefon, drop-in eller takeaway, så var det gjester som var klar over at det skjedde den uka, sier Rafiq, og legger til:

– Merkevaren «Spis for 100» har blitt mer etablert og står sterkere.

LES MER: Utelivsguide til Stavanger og Sandnes: Her er områdene du bør vite om

– Jeg visste ikke hva vi skulle forvente oss på grunn av korona, men det har gått kjempefint, sier Rizwan Rafiq, daglig leder hos Zouq. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Utstillingsvindu

Selv er Rafiq kanonfornøyd med Spis for 100-uka, og veldig glad for at konseptet omsider kom til Stavanger.

– Jeg har fulgt med på 100-Ugå i Sandnes i mange år og tenkt at det burde kommet til Stavanger, forteller han til Byas

LES MER: Ølfestivalen «What’s Brewing» i underskudd: – Godt øl er dyrt

Konseptet gir restaurantene et bra utstillingsvindu, mener han.

– Dessuten er det kjipt å ikke være med på det. Det er så mye som skjer i gatene, og masse folk, sier han.

– Betyr det at dere kommer til å delta på neste runde også?

– Vi pleier ikke å planlegge så mye frem i tid, men jeg ser ingen grunn til å ikke være med, så hvorfor ikke?

– Vi har kommet for å bli, sier prosjektleder Andreas P. Berg i Spis for 100. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Nedgang, men fornøyd

Prosjektleder Berg er også veldig fornøyd med oppslutningen rundt Spis for 100. At det har vært cirka 30 prosent mindre salg enn sist, bryr han seg ikke om.

– Vi er sjokkerte over at det solgte så mye, det er veldig bra, sier han.

Med cirka 32.700 retter solgt, lander det på et snitt på litt over 1000 retter per restaurant.

– Noen av spisestedene ønsket mer trykk, men de ser ikke for seg at de ikke blir med igjen, sier Berg.

LES MER: Spis for 100: Så mye billigere var rettene denne uka

– Blir det flere Spis for 100-uker?

– Det blir det! Vi har kommet for å bli!

Berg har også flere spennende konsepter i ermet.

– Vi har lovet mange en grønn matfestival, Spis grønt-uka, den kommer nok til våren.

I tillegg kan han røpe at det vil komme en endring til nyårets Spis for 100-festival:

– Jeg kan si det at det ikke kommer til å hete Spis for 100. Mer enn det kan jeg ikke si...

Publisert: 18. september 2020, 19:00