Aktuelt Trondheim Trenger du refill? Hos Zana kan du fylle på alt fra mel til sjampo Zana Taher skjønner at butikken hans ikke kommer til å endre verden, men den kan kanskje gjøre en liten forskjell? Oppdatert: 01. mars 2021, 15:53 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Zana Taher i Zana ønsker å gjøre folk mer bevisste på hvilke produkter de kjøper og hvor produktene kommer fra. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg tenker bare... hvorfor ikke?

Zana Taher har nettopp forklart hvorfor han boikotter salgsfesten Black Friday. 30 prosent av omsetningen den dagen går heller til en veldedig organisasjon.

– Alle kan ikke regne på prosenter. Noen ganger må man satse og gjøre noe for samfunnet, ikke bare for seg selv, sier han.

Fra før har Zana to butikker i Trondheim. Disse går under navnet Etikken, men er nå i ferd med å skifte navn. I Stavanger har Zana tatt over de gamle lokalene til Ting i Laugmannsgata. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Seriøs hobby

Kort oppsummert var det den grunnleggende tanken da butikken Etikken så dagens lys i Trondheim i 2010. Nå er den i ferd med å bytte navn til Zana og er kommet til Stavanger. Mandag var første åpningsdag i de gamle lokalene til Ting i Laugmannsgata i sentrum.

Handelen skal være miljøvennlig, økologisk og rettferdig (fairtrade). Et eventuelt overskudd av driften går rett tilbake til selskapet eller til en humanitær organisasjon.

– Hvordan kan dette gå rundt?

– Pengene mine tjener jeg et annet sted. Dette er en seriøs hobby, sier Taher, som også jobber som psykolog.

LES MER: Lyst på sykkel, piano eller kamera? Pau (32) har sørget for at du kan låne det gratis

LES MER: Sigrid fra Kvernaland vant pris for sine kombinerte sykkel- og skiklær

– Men det er gøy å skille seg litt ut, for det er sikkert mange som er uenige med meg i måten vi driver på, forsetter han.

– Det kommer jo noen andre kjente kjøpmenn fra Trondheim, for eksempel..?

– Et par, sier han og ler.

Ønsker du en refill? Ta med egen emballasje og fyll på det du måtte ønske. Bare pass på at du velger riktig beholder! FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Refill for miljøet

Et slags spark oppover til de store og pengesterke. Samtidig en påminnelse om at det går an for oss dødelige å gjøre litt ekstra for kloden vi lever på.

Taher peker på en beholder med 25 liter balsam.

– Her kan du ta med egen flaske og fylle på selv, sier han.

Dermed trenger vi ikke produsere så mange flasker eller etiketter, og vi kan bruke den samme beholderen om igjen og om igjen.

LES MER: Kaster du for mange klær? Her er syv enkle redesign-tips

LES MER: Bruktbutikker merker at folk har korona-ryddet: – Ikke kapasitet til å håndtere alle varene som kommer inn

Det samme gjelder gulv- og håndsåpe, sjampo, mel eller korn. Kanskje du like gjerne kan kjøpe en større sekk med havregryn på 20 kilo, i stedet for mange små?

– Jeg er fullstendig klar over at dette lille bidraget ikke kommer til å endre verden, men dersom jeg kan få en person eller en butikk til å tenke nytt, så er det verdt det, sier han.

Taher har fått med seg disse tre på Stavanger-laget til Zana. F.v: Susanne Skjær (23), Mona Middelthon (17) og Cinta Hondsmerk (19). FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Derfor ble han grønn

Gjenbruksengasjementet og rettferdighetssansen er blitt forsterket etter mange opplevelser i løpet av livet. Selv kom han til Norge som 14-åring i 1998, etter å ha flyktet fra regimet til Saddam Hussein.

Kjærligheten gjorde livet enda grønnere. Samboeren hans, Irén Aina Bastholm, er nemlig søsteren til MDG-leder Une Bastholm.

Bastholm-søstrene var i 2010 med på å starte opp Etikken sammen, men MDG-lederen har ingenting med selskapet eller driften å gjøre i dag.

LES MER: Skiltet til Anja er en påminnelse om at vi har flere utfordringer enn korona

LES MER: Knut levde drømmelivet, men på innsiden hadde han det vondt

Sett bort fra samboeren i Trondheim, er det Taher og lokale medhjelpere som skal få butikken opp på beina i Stavanger.

– Jeg har vært permittert store deler av det siste året og har søkt på mange andre jobber, men du får aldri svar. Her var jeg først innom for tre dager siden og nå står jeg her, sier Susanne Skjær (23).

Mona Middelthon (17) og Cinta Hondsmerk (19) er de to andre som også er så heldige som har fått seg en jobb, midt i en periode med arbeidstørke og innstramminger.

Hvorfor akkurat denne gjengen? Også her har «hvorfor ikke»-mentaliteten til Taher en finger med i spillet.

– Arbeidserfaring er det ikke så nøye med. Alle fortjener en sjanse og erfaringen kommer etter hvert, sier han.

Publisert: 01. mars 2021, 15:34 Oppdatert: 01. mars 2021, 15:53